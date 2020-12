Srčna direktorica gradi mostove med generacijami

»Naša direktorica je ena najbolj predanih in srčnih oseb,« so sodelavci in varovanci DEOS Centra starejših Notranje Gorice polaskali Ani Petrič, ki je iz rok predsednika države Boruta Pahorja prejela priznanje – jabolko navdiha. »Zasluženo,« poudari tudi Barbara Sorčan, fizioterapevtka, ki se je v omenjenem centru zaposlila pred dobrimi petimi leti.»Ko sem jo prvič videla, je bila v trenirki, nasmejana in energična. Nisem se spraševala, kdo je, predvidevala sem, da je pač ena izmed nas. Čez nekaj tednov sem izvedela, da bo to naša direktorica. Bila sem kar malo presenečena, saj še nisem doživela ali slišala, da bi ...