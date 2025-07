Srce parajoče! Mucek v Mostah ležal ob cesti, nihče ni ustavil: »Mimo se je vozilo nešteto vozil«

V torek, 29. julija, je organizacija za zaščito živali Mačja hiša na svojem Facebook profilu delila srce parajočo zgodbo o hudo poškodovanem mucu, ki je nemočno ležal pri trgovini v ljubljanskih Mostah.

»Takole je ležal pri Hofru v Mostah, še živ, mimo se je vozilo nešteto vozil ...,« so zapisali in dodali, da se je vendarle našel človek s srcem, ki je ustavil, pogumno ukrepal in mucka odpeljal na nujno veterinarsko pomoč.

Veterinarji so mu hitro nudili oskrbo – bil je komaj živ. Izkazalo se je, da ima resno poškodbo – diafragmatsko hernijo, zaradi katere je bila potrebna rizična operacija.

Žal so manj kot dan kasneje sporočili tragičen razplet: »Mucka nam ni uspelo rešiti, ni ga več. Hvala vsem za besede podpore.«

Za drobnega mucka je bilo prepozno, a kljub temu ne poglejmo stran, kadar vidimo trpečo žival. Pogosto vsak trenutek šteje in odloča med življenjem in smrtjo.