Srce parajoča zgodba Slovenke: neverjetno, kaj je doživela na blagajni

Te dni je na družbenem omrežju facebook zaokrožil ganljivi zapis Štajerke, ki je bila v lokalnem Lidlu priča neverjetni stiski starejše gospe. Ta je želela kupiti hrano, a ni imela dovolj denarja. S solznimi očmi jo je začela vračati blagajničarki, ko so ji na pomoč priskočili ljudje, ki so stali v vrsti za njo. Vsak je ponudil nekaj evrov in tako gospe omogočil, da ne bo lačna. Njena ganjenost in hvaležnost je avtorico zapisa sesula. »V kakšni družbi živimo? Dnevno se pogovarjamo o zapravljanju milijonov, 'navadni' smrtniki pa pomagamo ljudem na robu preživetja,« je med drugim zapisala.

Njen ganljivi zapis objavljamo v celoti (nelektorirano).

I'm so fucking tired.

Danes smo štirje v vrsti na blagajni v Lidlu bili priča neverjetni stiski starejše gospe.

Gospa je želela kupiti hrano za slabih 37€, vendar ni mogla plačat s kartico, ker ni imela kritja. Iz žepa je potegnila 10 evrov in začela jemati iz vozička že skenirane artikle, da jih blagajničarka stornira.

Zaradi maske nisem videla njenega izraza, videla sem pa solzne oči.

Gledala sem tisti vrnjen kup hrane pri zaposleni in jo vprašala, koliko je potrebno plačat, da si gospa lahko odpelje hrano. 26 in še nekaj €. V sekundi je z desne bilo ponujenih 10€, z leve 5€, dodala sem svojih 10€, četrta gospa je dodala 2€.

Toliko solidarnosti in sočutja na kupu ne pomnim.

Ganjenost in hvaležnost gospe, ki smo ji pomagali, me je sesula. V kakšni družbi živimo? Dnevno se pogovarjamo o zapravljanju milijonov, "navadni" smrtniki pa pomagamo ljudem na robu preživetja. Njegovo božanstvo malo za samopromocijo rine v Kijev, se tolče junaško po prsih, doma pa ima lačen narod. Fuj in še enkrat fuj za tako vlado. In za vse prejšne.