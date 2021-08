Srce parajoča zgodba Irene in Vojka: Najina Maša se počasi poslavlja

Rodila se je kot zdrava deklica

Smrt nastopi po 2 do 5 letih. Zdravila ni. FOTO: Osebni arhiv



Marca 2021 smo z njo pričeli obiskovati številne strokovnjake in iskati vzrok za njene težave v gibalnem razvoju. Kar nekaj diagnoz je bilo postavljenih, preden je prišla zadnja, prav resnično zadnja, saj je ta najhujša, neozdravljiva metakromatska levkodistrofija.



Mašine celice ne proizvajajo encima, ki razgrajuje maščobe. Zaradi tega se maščobe nalagajo v celicah in postopoma uničujejo mielin, živčno ovojnico, ki omogoča prenos živčnega dražljaja. Bolezen je najprej skrita. Ko pa se pokaže, postopoma ohromi celoten živčni sistem, najprej gibalne sposobnosti, potem govor, vid, dokler ne prizadene življenjskih funkcij. Smrt nastopi po 2 do 5 letih. Zdravila ni. Pri Maši se je pojavila najhujša oblika bolezni in nobenega upanja ni, da bi ozdravela.



Kri nam je zaledenela in srce se je ustavilo, ko so nam strokovnjaki na Pediatrični kliniki razložili, kaj to pomeni. Solze so tekle in ni se jih dalo zaustaviti. V glavi nastane orkan vprašanj zakaj, zakaj, zakaj? Težko je sprejeti resnico, da je tvoj otrok neozdravljivo bolan, kaj šele, da ga morda čez 2 leti ne bo več med nami.



Minevajo dnevi, tedni od postavljene diagnoze, a bolezen je neizprosna in počasi pobira davek. Ponoči ima Maša bolečine, noge je ne ubogajo več. Ovire so zanjo vedno težje premagljive, jezna je, ker ne zmore splezati na napihljivega konjička, s katerim je še pred kratkim jezdila po dnevni sobi.



Nina in Gregor Bezenšek iz Društva Viljem Julijan ob Maši. FOTO: Društvo Viljem Julijan



V želji, da bi Maša dostojno preživela dneve, ki ji še ostanejo, jo večkrat tedensko vozimo na pedokinetiko v Ljubljano, nudimo samoplačniške ure fizioterapije in iščemo še dodatne alternativne pomoči, ki bi vsaj malo olajšale njene tegobe. Toliko želja in načrtov smo ji želeli uresničiti in ji omogočiti živeti svoje sanje. Pa se hitro zbudim, Maša zajoka v spanju.«

V Društvu Viljem Julijan so nedavno na domu obiskali Mašo, ki so ji pri dveh letih odkrili neozdravljivo, smrtonosno in zelo hudo redko bolezen. Njena hitro napredujoča bolezen žal ni ozdravljiva in punčka ima pred sabo samo še nekaj let življenja. V društvu so sprožili zbiralno akcijo, saj ji želita staršainnuditi optimalno zdravstveno oskrbo in nego v preostanku njenega življenja, prav tako so pa so zanjo pripravili akcijo z zbiranjem srčnih pisem podpore.Pismo Maši ali njenim staršem lahko napiše vsakdo, bodisi z lepimi željami ali pa z risbico, ki bo Maši zagotovo pričaral nasmeh na obraz. Pismo lahko pošljete preko elektronske pošte Društvu Viljem Julijan, oni pa jih bodo posredovali naprej družini in jih z vašimi srčnimi pismi polepšali dan.»Maša se je rodila kot zdrava deklica, je polna življenja, nasmejana, bistra in se zelo rada pogovarja. Na neskončno žalost njenih staršev pa so sedaj odkrili, da ima eno najtežjih redkih genetskih bolezni, ki povzroča nezaustavljivo in hitro propadanje živčnega sistema, kar pomeni, da bodo mali borki Maši kmalu odvzete vse sposobnosti. Kmalu ne bo mogla več govoriti, ne bo se mogla premikati, ne bo več videla, vse dokler njeno telo ne bo povsem ugasnilo. Zdravniki ji napovedujejo samo še dve do pet let življenja,« nam je pojasniliz društva Viljem Julijan.To je Mašina srčna zgodba, ki sta jo druuštvu zaupala njena ljubeča starša Irena in Vojko (objavljamo v celoti):