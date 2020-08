Vlada odločila: Srbija gre z rdečega seznama, kaj pa Hrvaška?

Na Hrvaškem tri smrtne žrtve, v Avstriji rekord

Srbija se v nedeljo umika z rdečega seznama držav z več kot 40 okuženimi z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev in bo uvrščena na rumenega, je danes na dopisni seji sklenila vlada. Hrvaška še naprej ostaja na rdečem, kar ob prihodu iz nje v Slovenijo pomeni obvezno 14-dnevno karanteno. Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah EU, schengenskega območja, Balkana in italijanskih deželah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Ministrski zbor je presodil strokovno utemeljenost omejitev iz odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja covida 19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije ter odločil, da se te omejitve še naprej uporabljajo.Srbijo vlada z nedeljo umika s seznama držav, za katere je ob prihodu v Slovenijo obvezna karantena. Odslej bo tako Srbija na rumenem seznamu. Hrvaška, kjer so danes potrdili 312 novih primerov okužbe s koronavirusom, ostaja na rdečem seznamu.Na zelenem seznamu sicer ni sprememb.V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 312 novih okužb z novim koronavirusom, umrli so trije ljudje, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Največ okužb, 110, so potrdili v splitsko-dalmatinski županiji. V državi je trenutno s koronavirusom aktivno okuženih 2654 ljudi. Med njimi jih 211 potrebuje zdravniško zdravljenje, pomoč ventilatorja pa 12 bolnikov. Na Hrvaškem že nekaj dni zapored beležijo po prek 300 novih okužb. Največ doslej so jih potrdili minulo sredo, in sicer 358.V Avstriji pa so v preteklih 24 urah potrdili 395 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od začetka aprila. V sosednji državi imajo trenutno 3171 aktivnih primerov okužbe. Današnja številka novookuženih je najvišja od 3. aprila, ko so potrdili 416 novih primerov. Samo na Dunaju so potrdili 203 nove okužbe, daleč zadaj pa sledita Zgornja Avstrija s 57 primeri in Tirolska z 49.V Avstriji je trenutno zaradi novega koronavirusa hospitaliziranih 144 ljudi, od tega jih je 30 na intenzivni negi. V preteklih 24 urah so opravili 12.799 testov.