Srbi nam nočejo vrniti umetnin

Že trideset let mineva, odkar je naša država samostojna, a več sto slovenskih umetniških del še vedno tiči v Beogradu, nekdanji prestolnici nekdanje Jugoslavije. Na znamenitem seznamu 313 predmetov slovenske premične kulturne dediščine so poleg originalov slovenskih filmov, med njimi vsi trije Kekci, tudi umetnine največjih slovenskih umetnikov – Ivane Kobilca, Božidarja Jakca, Matije Jame, Riharda Jakopiča, Janeza Boljke, Lojza Dolinarja, Nikolaja Omerze in drugih. Pred razpadom nekdanje države so krasile veleposlaništva, rezidence in stanovanja, mnoge so si podarjali politiki in ...