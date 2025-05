Sramota ob zabojniku Rdečega križa: poglejte, kaj je storila ženska (FOTO)

Dobrodelna organizacija Rdeči križ Hrastnik je na Facebooku objavila fotografijo sramotnega dejanja.

»Danes vam posredujem fotografijo vdora v kontejner za oblačila pri stavbi Trg Franca Kozarja 14, ki ga je izvedla oseba, ki ni občanka Hrastnika. Takšni vdori in vandalizem se ne dogajajo redko, žalosti pa predvsem dejstvo, da tisti, ki to vidite, ne odreagirate, kot bi se pričakovalo. Gre namreč za krajo oblačil, ki jih vi namenjate v uporabo drugim občanom Hrastnika, in zato bi bilo prav, da takšno ravnanje obsodite in prijavite na policijo,« je ob tem zapisala Belinda Ladiha, predsednica RKS-OZ Hrastnik.

Dodala je, da »brezbrižnost do takšnih stvari vodi v spoznanje tistih, ki to počnejo, da lahko to delajo, ne da bi bili za to kaznovani«. Na omenjeni območni enoti Rdečega križa zato pričakujejo, da bodo krajani bolj čuječi in bodo takšne dogodke ne le fotografirali, ampak tudi prijavili.