Sramota brez primere: zaprli so jim pot, ko so hiteli na pomoč po tragični nesreči (FOTO)

Kako je pravilno?

Žalostni prizori na primorki. FOTO: Promet.si

V petek je Slovenijo pretresla tragedija, ki se je zgodila na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko . Na pomoč so takoj odhitele intervencijske službe, prav vse pa naj bi imele hude težave pri prebijanju do kraja nesreče. Medtem ko so mnogi ustvarili reševalni pas, so se znova našli neodgovorni vozniki, ki so se v zastoju postavili kar na sredino in na ta način zaprli pot gasilcem, policistom in reševalcem.Nad žalostno sliko so razočarani tudi v zavodu Reševalni pas. »Postavljamo ogledalo VSEM NAM! Toliko nam je mar za ljudi, ki potrebujejo pomoč! Toliko kolikor prostora namenimo intervencijskim vozilom, ki hitijo in lovijo minute, včasih sekunde!« so zapisali na facebook strani.Čeprav verjetno že veste, kako ravnati v takem primeru, morda ne bo odveč osvežitev spomina. Zakon je namreč jasen: V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema prometnima pasovoma ali več za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.