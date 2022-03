Spuščali so gregorčke

Preden je tudi v naše kraje pljusknilo valentinovo, je imelo glavno vlogo pri prazniku zaljubljencev gregorjevo. Ta običaj marsikje še ohranjajo, tako so se ptički, denimo, ženili v Zgornjih Dupljah in v Lipovcih.

V Dupljah je bilo veselo. FOTO: Ivan Meglič

Letos je ptičke zaradi hladnih juter in vetra nekoliko zeblo, a prihajajo toplejši dnevi. Sv. Gregor je po starem julijanskem koledarju godoval na prvi pomladni dan, 21. marca, a se je praznovanje z novim koledarjem v 16. stoletju preneslo na 12. marec. Na predvečer praznika so tudi letos v več gorenjskih krajih po vodi spuščali gregorčke, kakor se imenujejo hiške in drugi predmeti, ki jim dodajo prižgane svečke.

Več kot 80 so jih spustili pri Turistični kmetiji Trnovc v Zgornjih Dupljah. Ob bregovih Trnovčeve grape se je po oceni organizatorjev zbralo več kot dvesto ljudi, pozdravil jih je župan občine Naklo Ivan Meglič. Organizatorji tradicionalnega spuščanja gregorčkov so bili člani Kulturno-turističnega društva Pod krivo jelko, ki niso pričakovali tako velikega obiska. Otroci iz vrtca in šole iz Dupelj so pripravili prisrčen program, v katerem so se veselili konca zime in pozdravljali toplo, sončno pomlad, predvsem pa normalno življenje.

8. so organizirali pohod.

Dan pozneje, v nedeljo, so praznik zaznamovali tudi pod taktirko Turističnega društva Lipovci v občini Beltinci. Udeležence 8. Gregorjevega pohoda je nagovoril predsednik društva Daniel Zadravec, nato so najmlajši po drevesih iskali gregorjevo presenečenje, saj so člani društva tja namestili ročno izdelane ptičke v gnezdih iz različnega blaga in naravnega materiala.

Na pohod so se odpravili z baklami FOTO: Jože Žerdin

Za otroke je bilo to lepo doživetje, starejši udeleženci pohoda pa so uživali v naravi in svežem zraku, saj so si po dveh letih ukrepov takšnega druženja še kako želeli. Okrepčali so se z mesnimi dobrotami in pečenim krompirjem z zaseko, glavna kuharja sta bila Dušan Maučec in Darjan Slavic.