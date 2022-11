Sprožil se je požarni alarm (FOTO)

Gasilci PGD Topolšica so pred dnevi sprožili alarmni preplah, ko je zagorelo v tamkajšnji bolnišnici. Seveda je šlo le za reševalno vajo. V matičnem društvu ter še v treh drugih PGD so pohiteli na požarišče, ki je terjalo specifično reševanje in poveljevanje v več elementih. Dostop je bil iz le ene smeri in okrog obsežnega objekta bolnišnice z več nadstropji ter okoli 100 stacioniranimi pacienti je ta otežen, saj je objekt na vzpetini pod hribom Lom na koncu povezovalne prometnice. Ker je bil požar že v precej razvitem stanju, je ogrožal tako paciente in zdravstveno osebje kot tudi gasilce na intervenciji. Na srečo najhujših posledic ni bilo, požarno škodo pa so medtem že sanirali.

Bilo je nekaj težav z namestitvijo gasilske avtolestve.

Analiza pokazala tudi pomanjkljivosti

Poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine Šoštanj Boris Goličnik.

Takšna je bila prva informacija po krajšem času od alarma, ko je v Topolšico prihitelo 15 vozil različnih specialnosti, avtocisterne z vodo in gasilsko peno, velika raztezalna reševalna lestev, vozila za specialno reševanje in poseganje ob prisotnosti nevarnih snovi, ekipe z dihalnimi aparati ter drugo gasilsko-reševalno opremo. Na klic o požaru in specifični ogroženosti ljudi so prihitela tudi reševalna vozila z dvema ekipama. Poveljstvo je prevzelo matično PGD Topolšica, ki ima popoln vpogled v gasilsko-reševalni načrt ter izkušnje s preventivnimi vajami ter že manjšimi posegi skozi leta. Kot nam je povedal poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine Šoštanj Boris Goličnik, je analiza vaje, ki so jo izvedli ob zaključku meseca varstva pred požari, pokazala vrline in pomanjkljivosti na nočni intervenciji.

Gasilci občine Šoštanj so s predpostavko, da je v čakalnici pritličja bolnišnice iz neznanih razlogov izbruhnil požar, ki se je hitro širil po hodnikih in s strupenim dimom ogrožal paciente ter zdravstveno osebje, sprožili alarm v vseh štirih gasilskih društvih občine ter obvestili bazno centralo nujne medicinske pomoči zdravstvenega centra Velenje. Zaposleni so s pomočjo manj ogroženih pacientov poskušali požar pogasiti oziroma vsaj zamejiti. Hkrati so alarmirali matično PGD Topolšica, da je ob razvijajočem se požaru ogroženo zdravje osebja in obstaja velika nevarnost za nepokretne bolnike. Razplamteli ogenj je povzročil prve opekline, osebju pa ni uspelo požara pogasiti tudi zaradi velikih količin dima in napredujoče nevarnosti za laboratorij v podpritličju.

Zdravstveno osebje bolnišnice med evakuacijo.

Gost dim je povzročil poškodbe dihal še dvema osebama, nastala je velika nevarnost za veliko število poškodb, ogrožena so bila življenja. V paniki so nastale še nove poškodbe, zdravstveno ogrožen je bil tudi eden od gasilcev. Po prispetju gasilskih enot so s skupnimi močmi evakuirali več ljudi, tudi nekatere ujete v kletnih delih bolnišnice. Da bi bili uspešni pri zatrtju požara ter preprečili še nove žrtve, so gasilci (poleg domačinov PGD Topolšica) še iz PGD Gaberke, Lokovica ter Šoštanj mesto storili vse, da so požar omejili in pozneje tudi pogasili.

Dobro izvedena

Opremljeni so bili z dihalnimi aparati.

Veliko gasilsko vajo je zasnoval poveljnik PGD Topolšica Franc Hriberšek, razdelali pa so jo tako v koordinaciji vseh društev poveljstva kot tudi pri vsakem društvu posebej. Od tega je odvisen uspeh intervencije (tudi vaje), hkrati pa vsi vpleteni v resničnem primeru poznajo okoliščine, specifične nevarnosti, potrebno ukrepanje ter predvideno strategijo gašenja in reševanja oseb.

»Vaja je bila zanimiva in, lahko rečem, dobro izvedena,« je poročal Goličnik. »Namen je bilo preveriti operativno delovanje vseh sodelujočih gasilskih enot, organiziranost in tehnično opremo, številčno in časovno odzivnost operativnih članov, sistem alarmiranja in komuniciranja, obenem pa preveriti tudi usposobljenost bolnišničnega osebja v takšnih in podobnih izrednih razmerah. Vsekakor je namen vsake take vaje, da stvari, ki niso najboljše, potem izboljšamo. Bilo je nekaj težav, ki smo jih zaznali pri namestitvi gasilske avtolestve v položaj za reševanje iz višjih nadstropij, zatajili sta alarmni sireni v Gaberkah in Lokovici, ob tako veliki gasilski intervenciji pa bi bilo smotrno vodenje gasilskih enot usmerjati iz dveh sektorjev. Zagotoviti bi bilo treba uporabo dodatnih rezervnih kanalov za uspešnejšo komunikacijo med poveljevanjem. Dogodek je kot vaja pokazal na izurjenost in kondicijsko pripravo gasilk in gasilcev, večinsko je bila vaja izvedena izjemno dobro, hkrati pa zelo zanimiva.« Na intervenciji je sodelovalo kar 90 gasilk in gasilcev s 15 vozili ter dvema reševalnima voziloma z ekipama.

Na sklepni javni analizi vaje so se poveljnik Goličnik, predsednik GZ Šaleške doline Boris Lambizer, župan občine Šoštanj Darko Menih ter direktor Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli zahvalili vsem sodelujočim na vaji, predvsem za strokovno in požrtvovalno angažiranje pri izvedbi. Gasilci so izkoristili priložnost, da so se v imenu vseh prostovoljnih gasilk in gasilcev občine Šoštanj ter v imenu poveljnika OGP zahvalili županu Menihu za 16-letno zelo dobro sodelovanje, ki je bilo vedno na zelo visoki ravni, uspešno in v korist občanom.