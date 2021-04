Sproščanje ukrepov: od ponedeljka vse trgovine odprte

Rdeča faza sproščanja ukrepov

Vlada je v danes sprejetem v odloku o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida 19 določila, da so za vstop v državo poleg testov PCR in potrdil o preboleli bolezni, opravljenih oz. izdanih v državah članicah EU oz. schengenskega območja, veljavni tudi testi oz. potrdila iz ZDA in Velike Britanije. Vlada je med izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata testa PCR dodala akreditirane novinarje na službeni poti v tujini in osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.



Prav tako je med izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata testa PCR ali hitrega testa namesto dnevnih delovnih migrantov dodala delovne migrante in osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev, če se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje.

Nočne omejitve gibanja od ponedeljka ne bo več, medtem ko omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja. Epidemija se sicer podaljšuje, in sicer od 17. aprila še za 30 dni. Nošenje mask bo še vedno obvezno v zaprtih prostorih, na prostem pa le takrat, ko ne bo mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Vlada je danes podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za maj. Ta ukrep bo namreč tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi krize covida 19 ubadajo z majhnim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev.

Ob rednem testiranju dovoljeno opravljanje trgovinske dejavnosti

FOTO: Leon Vidic, Delo

Nekaj sprememb je tudi na rdečem seznamu držav. Avstrija je po novem v celoti rdeča, prav tako Danska, v Španiji pa so rdeče vse administrativne enote razen Estremadure, Galicije, Balearskih otokov, Murcie in Valencie.

Vlada je na današnji dopisni seji za obdobje od 12. do vključno 18. aprila izdala novi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Ta med drugim predvideva, da bodo ob pogoju rednega testiranja zaposlenih lahko odprte vse trgovine ter tudi številne storitve, npr. frizerske, kozmetične in tudi turistične agencije.Preberite še:Kot ugotavlja vlada, je epidemiološka slika sicer še vedno resna, vendar pa dosedanji ukrepi na področju omejevanja ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom dokazujejo, da je ob doslednem upoštevanju postavljenih omejitev možno izvajanje gospodarskih dejavnosti brez večjih negativnih posledic na epidemiološke razmere.Zato se z danes sprejetim odlokom po obdobju nekoliko ostrejših protikoronskih omejitev, ki se je začelo 1. aprila in bo trajalo do vključno nedelje, spet sproščajo dejavnosti skladno z vladnim načrtom sproščanja ukrepov. Po danes sprejetem prenovljenem načrtu sproščanja se izjeme določa na način, kot je predvideno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.Brez pogoja testiranja zaposlenih bodo lahko s ponedeljkom še naprej delovali lekarne, bencinski servisi, finančne storitve, geodetske storitve, poštni uradi, dostavne službe in dimnikarske storitve (pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave).Brez testiranja bodo dovoljeni še gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela) in osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.Prav tako so v tej skupini še čistilni servise in čistilnice, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.Dodatno pa bodo pod pogojem rednega testiranja zaposlenih omogočeni opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, kot so frizerski saloni, kozmetična dejavnost, pedikura, manikura in dejavnosti salonov za nego telesa, individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (npr. inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), storitve turističnih agencij in storitve salonov za nego živali.Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno dovoljeno povsod, tako kot opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom, pri čemer je treba zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil.Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo tako zagotavljati 30 kvadratnih metrov prostora na eno stranko.