Sproščanje ukrepov: kaj potrebujete, če se odpravljate v tujino

Velikonočni prazniki so čas, ko ljudje v tujini obiščejo svoje sorodnike ali pa se zaradi toplejših in daljših dni odpravijo na krajše potovanje. Preden pa se odpravimo na pot, je dobro biti seznanjem s ukrepi, ki veljajo v posamezni državi. Po Evropi kljub dokaj visokim številom dnevnih okužb, ukrepe sproščajo. Preverili smo, kakšni ukrepi veljajo v nekaterih evropskih državah.

Večina držav EU-ja za vstop zahteva covidno potrdilo, nekatere imajo tudi dodatne omejitve, nekatere pa ne zahtevajo ničesar.

Hrvaška

Hrvaška je odpravila že skoraj vse protikoronske ukrepe. Od pretekle sobote je za vse potnike iz držav članic EU vstop mogoč brez kakršnihkoli dokazil, državljani drugih držav pa potrebujejo potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Več o tem.

Tudi zaščitne maske niso več obvezne skorajda nikjer. V javnih prostorih in na sredstvih javnega prevoza je njihova nošnja zgolj priporočilo, treba pa jih je nositi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše.

BIH

V BIH za državljane EU pri vstopu v državo veljajo PCT pogoji. Negativni PCR test ali hitri antigenski test ne sme biti starejši od 48 ur, potrdilo o cepljenju z dvema odmerkoma ali enim odmerkom Janssna, ki ni mlajše od 14 dni, potrdilo o prebolevnosti, če je od okužbe minilo od 14 do 180 dni. Izjeme so državljani Hrvaške, Srbije in Črne gore, potniki v tranzitu.

Covidno potrdilo ni potrebno za mlajše od sedmih let, če potujejo v spremstvu skrbnikov. Več o tem.

Srbija

Tudi v Srbiji veljajo PCT pogoji za Slovence. Covidno potrdilo ni potrebno za mlajše od 12 let. V primeru, da covidnega potrdila nimate, vas bodo na meji usmerili v deset dnevno karanteno. Več o tem.

Avstrija

Potniki, ki želijo potovati v Avstrijo, morajo še naprej izpolnjevati pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran). Covidno potrdilo ni potrebno za mlajše od 12 let, od ponedeljka pa tudi ne več za dnevne migrante, ki so zaposleni ali se šolajo v Avstriji, in za tiste, ki v državo potujejo iz družinskih razlogov.

Že v začetku marca so v državi odpravili večino protikoronskih omejitev, je pa pogoj PCT, tako za zaposlene kot obiskovalce, še naprej v veljavi v domovih za starejše in bolnišnicah.

24. marca so po prvotni sprostitvi ukrepa znova uvedli obveznost maske tipa FFP2 v vseh zaprtih javnih prostorih.

Italija

Tudi za vstop v Italijo je še vedno obvezno izpolnjevanje pogoja PCT. To velja tudi za otroke, stare šest let in več. Brez ustreznih dokazil je predvidena petdnevna karantena. Obenem je potrebna spletna registracija.

Že 1. aprila so v državi odpravili pogoj PC v hotelih, tudi v javnem prevozu in v trgovinah ne zahtevajo več potrdil o cepljenju, prebolelosti ali testiranju. Za obisk muzejev, razstav, knjižnic in drugih kulturnih ustanov ne veljata niti pogoj PC niti PCT.

Sta pa cepljenje ali prebolelost do 30. aprila pogoj za obisk kinodvoran, gledališč in koncertov. Obenem so pri tem še vedno obvezne tudi maske tipa FFP2. V splošnem so maske še naprej potrebne v notranjih prostorih in na prostem, kjer se zbira veliko ljudi.

Nove sprostitve ukrepov se v Italiji obetajo s 1. majem. Takrat naj bi v celoti odpravili obveznost pogojev PC in PCT, tudi v notranjih prostorih naj ne bi bile več potrebne maske.

Madžarska

Na Madžarskem so že 7. marca odpravili veliko večino ukrepov, vključno z omejitvami glede vstopa v državo.

Brez dodatnih pogojev je mogoč tudi dostop do gostinskih obratov, hotelov, prostočasnih dejavnosti in kulturnih prireditev. Maske niso obvezne niti na javnem prevozu, v zdravstvenih in socialnih ustanovah pa je odločitev o nadaljnji obveznosti mask v rokah posamezne ustanove.

Nemčija

Za vstop v Nemčijo je za vse, stare 12 let in več, še vedno potrebno potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

Se je pa z začetkom aprila po večjem delu države končala večina omejitvenih ukrepov, za katere so sicer pristojne posamezne zvezne dežele. Po celotni Nemčiji so maske denimo obvezne le še v javnem prevozu, v bolnišnicah in negovalnih ustanovah.

Neodvisno od pravil na državni ravni lahko sicer podjetja, trgovine in druge ustanove določijo tudi strožja pravila.

Francija

Tudi za vstop v Francijo je treba predložiti potrdilo bodisi o cepljenju proti covidu-19, prebolelosti ali negativnem testu.

V državi sicer od sredine marca ne velja več večina omejitev za zajezitev novega koronavirusa. Potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testu je nujno le še za obisk domov za starejše in zdravstvenih ustanov. Maske pa so obvezne le še v javnem prometu.

Grčija

Potniki, ki imajo veljavno evropsko covidno potrdilo, lahko v državo do 18. aprila vstopijo brez dodatnega testa na covid. Pravila za veljavnost covidnega potrdila so sicer podobna kot v Sloveniji, torej: 270 dni pri dveh odmerkih cepiva; neomejeno v primeru poživitvenega odmerka; 14–180 dni po prebolelem covidu; PCR-test, opravljen do 72 ur pred prihodom, ali hitri test, opravljen v 24 urah pred prihodom.

Španija

Tudi Španija za vstop še naprej zahteva potrdilo o cepljenju, v nasprotnem primeru pa dokaz o prebolelem covidu ali negativen rezultat testa na novi koronavirus.

V državi sicer razen obveznega nošenja mask v javnih zaprtih prostorih, pa tudi na javnem prevozu, skorajda ni več omejitev. Po veliki noči naj bi bile maske obvezne le še v javnem prevozu.

***

Omejitev ob potovanju v državo in iz nje od sredine marca ni več v Veliki Britaniji, prav tako sta s tem povezane ukrepe že odpravili Slovaška in Češka. Za državljane članic EU med drugim ni omejitev niti ob vstopu v Švico.