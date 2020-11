Spremenjen način testiranja, kaj to pomeni za Slovence

Ministrstvo za zdravje je izvajalce na primarni ravni obvestilo o spremenjenem načinu testiranja na covid 19, saj se je glede na nedavno vključitev večjega števila mest za odvzem brisov ponovno povečal odvzem brisov nosno-žrelnega predela v skladu s priporočili strokovne svetovalne skupine. To pomeni, da se brisi nosno-žrelnega predela ponovno jemljejo pri vseh osebah s sumom na covid 19. Povečevanje odvzema brisov, ki so dostopni v čim krajšem času, je zelo pomembno za obvladovanje epidemije, ki je še vedno v porastu.



Odvzeme brisov morajo izvajalci zagotavljati najmanj osem ur dnevno. Zagotoviti ga morajo še isti dan oziroma najpozneje v 24 urah. Večji zdravstveni domovi odvzem brisa zagotovijo tako, da je mesto odvzema pacientu čim bližje. Če odvzema ne morejo zagotoviti v tem časovnem okviru, osebo napotijo na drugo odvzemno mesto, kjer je pravočasen odvzem mogoč. Če je obolelih več družinskih članov, je še vedno smiselna presoja, ali se na odvzem napoti vse družinske člane. Izredno pomembno je, da se osebe, ki imajo znake in simptome bolezni covid 19, takoj osamijo. Enako velja za vse tesne stike obolelega, predvsem v družini, so navodila ministrstva za zdravje.

Leon Cizelj. FOTO: Youtube, IJS, posnetek zaslona

Število. Po nekaj dneh manjših absolutnih številk in tudi nekoliko manjših odstotkih pozitivnih testov je bilo okužb ponovno čez dva tisoč, delež pozitivnih testov pa skoraj 30-odstoten, potem ko je bil v ponedeljek 24,32-, v nedeljo 22,49-, soboto 19-, v petek pa 25,42-odstoten. Največji odstotek je bil 27. oktobra, ko je bilo pozitivnih kar 34,87 odstotka od 7.471 testov.Vladni govorec za covid 19je pomiril, da je višje število novih okužb posledica spremenjenega načina testiranja v skladu z odločitvijo, ki jo je prejšnji konec tedna sprejelo ministrstvo za zdravje (MZ). To je v svojem navodilu ponovno priporočilo, da se testira tudi vse družinske člane okuženih, ki so skupaj z njimi bili v karanteni brez testiranja. Vzorec testiranja je bil torej spremenjen.Vmes, ko je bilo testiranj manj, je nekoliko upadel tudi odstotek pozitivnih. Ali gre za naključje ali pa je kakšna povezava, pojasnjuje, vodja odseka za reaktorsko tehniko na inštitutu Jožefa Stefana. Odstotek pozitivnih testov je zelo močno odvisen od tega, koga testiramo, pravi in dodaja: »Kadar testiramo pretežno bolne, torej tiste z izrazitimi simptomi, lahko pričakujemo velik odstotek pozitivnih testov. Kadar testiramo povsem naključno, lahko pričakujemo dosti manjši odstotek pozitivnih testov. Kadra pa testiramo 'sumljive', torej tiste, ki so brez simptomov, a vemo, da so bili v stiku z okuženimi, bo pričakovani odstotek pozitivnih testov nekje vmes. Ob nespremenjenem režimu testiranja načelno velja, da je odstotek pozitivnih odvisen predvsem od razširjenosti covida v populaciji.«Sprememba načina testiranja torej lahko vpliva na odstotek pozitivnih, še posebej, če se s testiranjem osredotočimo pretežno na bolne, zdrave oziroma 'sumljive'. »Število in odstotek pozitivnih pred tako spremembo načina testiranja in po njej zato vsaj nekaj dni nista neposredno primerljiva. V vseh primerih pa zmanjševanje odstotka pozitivnih nakazuje, da se zmanjšuje razširjenost covida v populaciji in da so ukrepi prijeli,« še pravi.