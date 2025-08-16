DAVKI

Se obetajo spremembe za normirance? Minister Han za, finančno ministrstvo pa ...

Na finančnem ministrstvu za zdaj ne načrtujejo vrnitve sistema obdavčitve normiranih samostojnih podjetnikov nazaj na ureditev pred letom 2025, za katero se zavzemajo v NSi in se zdi smiselna gospodarskemu ministru.
STA, M. U.
16.08.2025 ob 09:20
Na finančnem ministrstvu za zdaj ne načrtujejo vrnitve sistema obdavčitve normiranih samostojnih podjetnikov nazaj na ureditev pred letom 2025, za katero se zavzemajo v NSi in se zdi smiselna gospodarskemu ministru Matjažu Hanu

Han za spremembe, finančno ministrstvo ne 

Že junija je v oddaji Odmevi na TV Slovenija dejal, da bi morali vstopne pogoje za normirance zvišati. V nedavnem intervjuju za revijo Podjetna Slovenija pa je povedal: »Zame je pomembno, da vrnemo staro ureditev za normirane samostojne podjetnike. S tem rešujemo tudi veliko izzivov ljudi, ki delajo v športu in kulturi.« Dodal je, da je to točko koaliciji že napovedal in pričakuje podporo vlade.

Matjaž Han, minister za gospodarstvo. FOTO: Voranc Vogel
A kot je razbrati iz odgovora finančnega ministrstva za STA, še ne pripravljajo nobenih sprememb zakonodaje v tej smeri. A kot pravijo, stanje in učinke sprejetih ukrepov stalno spremljajo in lahko po potrebi pripravijo spremembe.

Komentar Mateja Lahovnika: Delo očitno ni več vrednota

Z letošnjim 1. januarjem uveljavljena novela zakona o dohodnini je uvedla strožje pogoje za normirance in jim določila nove meje za koriščenje normirane obdavčitve. S tem je vlada, kot je ob njenem sprejemanju v DZ pojasnjeval finančni minister Klemen Boštjančič, zasledovala cilj ponovnega približanja sistema normirancev prvotnemu cilju, to je administrativni poenostavitvi za zavezance z majhnim obsegom poslovanja.

Znižanje: s 100.000 na 60.000 evrov letnih prihodkov za polne normirance, za popoldanske pa s 50.000 na 30.000 evrov

Najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu za polne normirance se je tako z letom 2025 znižala s 100.000 na 60.000 evrov letnih prihodkov, za popoldanske pa s 50.000 na 30.000 evrov. Hkrati se je prvim zvišala meja za uveljavljanje 80-odstotnih normiranih stroškov na 60.000 evrov, za druge je ostala pri 12.500 evrov.

Prihaja dan D za davčne spremembe: Kako bo z normiranci, zvišanjem trošarin za alkohol ...

Takšni ureditvi med političnimi strankami nasprotujejo v NSi, katere poslanska skupina je s podpisi poslancev SDS decembra lani vložila pobudo za oceno ustavnosti aktualne novele zakona o dohodnini, pred kratkim pa je v zakonodajni postopek vložila že drugi predlog novele, s katero bi sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov vrnili na stanje pred uveljavitvijo zadnjih sprememb.

Kot so ob tem opozorili v opozicijski stranki, se številni mali podjetniki po zadnjih spremembah srečujejo z višjo davčno obremenitvijo, večjo negotovostjo pri načrtovanju ter dodatnimi stroški vodenja poslovnih knjig, če presežejo nove nižje meje prihodkov.

Kaj zagovarja vlada? 

Ob potrjevanju veljavne novele zakona o dohodnini je vlada vseskozi poudarjala, da so ugodnosti v sistemu normirancev povzročile distorzije na trgu dela ter uporabo tega načina ugotavljanja davčne osnove tudi v primerih, ko to ni utemeljeno, so pojasnili na ministrstvu. Poudarili so, da je bil sistem normirancev zasnovan z namenom administrativne razbremenitve podjetnikov z manjšim obsegom poslovanja, ko presežejo določen obseg prihodkov, pa naj bi jim bil na voljo redni sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov.

Ta namreč zagotavlja enako obravnavo zavezancev v enakem položaju, medtem ko sistem normirancev zaradi pavšalnega priznavanja odhodkov v enak davčni položaj postavlja zavezance, ki imajo sicer bistveno različen obseg dejanskih odhodkov. Posledično prihaja tudi do neenake obravnave teh zavezancev pri plačevanju prispevkov za socialno varnost.

Prav izvornemu namenu sistema normirancev so se želeli z zadnjimi spremembami dohodninske zakonodaje približati. 

