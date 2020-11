Spremembe za brezposelne, delo bodo morali sprejeti takoj

Cilj je, da bodo brezposelni več hodili na razgovore

Minister za delo, družino in socialne zadeveje že pred mesecem dni napovedal spremembe za državljane, ki so prijavljeni na zavod za zaposlovanje in prejemajo socialno pomoč. Zdaj pa je sporočil, pod kakšnimi pogoji bodo morali po novem sprejeti delo.Cigler Kralj je razkril, da bo obveznost sprejema primerne zaposlitve nastopila takoj po vpisu v evidenco brezposelnih oseb in ne šele po poteku treh mesecev od vpisa, kot je zdaj. Umika se pogoj, da je zaposlitev opredeljena v zaposlitvenem načrtu.Za obveznost sprejema zaposlitev pa se po besedah ministra umika tudi pogoj, da v evidenci brezposelnih ni oseb, za katere bi bila ta zaposlitev ustrezna. Ostali pogoji, kot je oddaljenost delovnega mesta od kraja bivanja, pa morajo biti še vedno izpolnjeni.»Cilj predlogov sprememb je okrepiti obveznost in zavedanje brezposelnih, da se javljajo na napotitve in udeležujejo razgovorov. Potencialne kandidate se bo lahko poslalo na več razgovorov, za več iskanih poklicev, kar jih tudi prej privede do zaposlitve,« je na facebooku zapisal minister.Preberite tudi:Pred mesecem dni je Cigler Kralj napovedal, da ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravlja spremembe, da bodo morali prejemniki socialne pomoči sprejeti delo, ki bo lahko zahtevalo tudi do dve stopnji nižjo izobrazbo, kot je njihova.»Za občutek pravičnosti v družbi ni dobro, če nekdo izkorišča pomoč na račun nekoga, ki se preživlja z delom svojih rok. Urediti bo treba razmerje med plačami in socialnimi transferji tako, da bodo ljudje motivirani za delo,« je ob tem dejal minister.