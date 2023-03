Spremembe v šolstvu: pri pouku tudi kako uro dlje? Poglejte, kaj je vse na mizi

V začetku tedna je vlada na koalicijskem vrhu med drugim razpravljala tudi o prenovi šolskega sistema. Verjetno se vsi strinjajo, da Slovenija potrebuje prenovo v šolstvu, a čez noč ne bo prišlo do sprememb. Vlada je nekaj sprememb napovedala že s prihodnjim šolskim letom, a med cilji je vizija šolstva čez 10 let.

Preverili smo, katera izhodišča šolske reforme so doslej prišla v javnost.

• S šolskim letom 2023/2024: sprememba prehranskih smernic in vpeljevanja principov trajnostnega obdelovanja zemlje. V šole želijo vpeljati bolj zdravo prehrano in bolj ekonomično delovanje šolskih kuhinj.

• S šolskim letom 2024/2025 naj bi zaživele spremembe razširjenega programa osnovne šole, s tem spremenjeni predmetnik in uvedba dveh tujih jezikov.

• Otroci bodo pri pouku kako uro dlje.

• Do leta 2026 digitalizacija v šolstvu in s tem opolnomočenje vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev.

• Posodobitev vseh učnih načrtov in katalogov znanj v srednjem strokovnem izobraževanju.

• Nov nacionalni program vzgoje in izobraževanja: »Rezultat nacionalnega preverjanja znanja bi veljal za celo generacijo, ne pa kot regulacija za zadnje vpisno mesto, kot velja danes,« je za Radio Prvi dejal državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Boris Černilec.

• Sprememba načina ocenjevanja in preverjanje znanja in drugačna merila pri prehodu v srednjo šolo. Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan je za Radio Prvi opozoril tudi na možnost uvedbe sprejemnih preizkusov, saj učenci kljub odličnim ocenam pogosto nimajo dovolj znanja.

• Ponovno uvajanje vajeništva.