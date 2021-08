Spremembe v prometu: takšne kazni veljajo od danes naprej

Uveljavitev novele zakona o pravilih cestnega prometa med drugim prinaša nižje kazni za prekoračitev hitrosti na cesti ter višjo kazen za telefoniranje med vožnjo in neupravičeno parkiranje na mestih za invalide.----------------------------------------------------------------------PREHITRO V NASELJUod 5 do 10 km/h 80 eur 40 eurod 10 do 20 km/h 250 eur in 3 točke 120 eur in 3 točkeod 20 do 30 km/h 500 eur in 5 točk 250 eur in 5 točkod 30 do 40 km/h 1000 eur in 9 točk 500 eur in 7 točkod 40 do 50 km/h 1000 eur in 9 točk 750 eur in 9 točkPREHITRO ZUNAJ NASELJAod 10 do 20 km/h 80 eur 60 eurod 20 do 30 km/h 160 eur 120 eurod 30 do 40 km/h 250 eur in 3 točke 200 eur in 3 točkeod 40 do 50 km/h 500 eur in 5 točk 400 eur in 5 točkPREHITRO NA AC ALI HITRI CESTIod 10 do 20 km/h 80 eur 40 eurod 20 do 30 km/h 80 eur 60 eurod 30 do 40 km/h 160 eur 120 eurod 50 do 60 km/h 500 eur in 5 točk 400 eur in 5 točkPREHITRO V OBMOČJU UMIRJENEGA PROMETA ALI SKUPNEGA PROSTORAod 5 do 10 km/h 80 eur 40 eurod 10 do 20 km/h 300 eur in 3 točke 130 eur in 3 točkeod 20 do 30 km/h 1000 eur in 5 točk 500 eur in 7 točkPREHITRO V OBMOČJU OMEJENE HITROSTI (dovoljeno do 30 km/h)od 5 do 10 km/h 80 eur 40 eurod 10 do 20 km/h 300 eur 130 eurod 20 do 30 km/h 1000 eur in 5 točk 500 eur in 7 točk*ostale kazni za prekoračitev hitrosti ostajajo nespremenjene.TELEFONIRANJE MED VOŽNJO 120 eur 250 eur in 3 točkeNEUPRAVIČENO PARKIRANJENa mestih za invalide 80 eur 120 eur