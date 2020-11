Spremembe pri prevozu na delo, to pravi minister

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Infrastrukturni ministerje ob odločitvi o zaustavitvi javnega prometa povedal, da bodo delavski avtobusi izjema in da bo vožnja v istem avtomobilu s sodelavci istega podjetja dovoljenja, a je v vozilu lahko do šest oseb »V odlok smo zapisali, da bodo t. i. delavski avtobusi izjema. Prav tako bo izjema, da se delavci organizirajo s kombiji ali z dodatnimi vozili, a največ šest oseb v vozilo in da prihajajo iz istega podjetja, ker sicer lahko pride do mešanja,« je povedal Vrtovec in dodal, da so s to rešitvijo prišli nasproti delodajalcem.Še na četrtkovi tiskovni konferenci je notranji ministeromenil, da prevoz v istem avtomobilu za sodelavce ni mogoč, a so po besedah Vrtovca danes to izjemo z njim uskladili in so jo dodali v vladni predlog, o katerem mora odločati še vlada.Skladno z odlokom vlade bo od ponedeljka za 14 dni ustavljen javni prevoz – medkrajevni, mestni in železniški. Prav tako bo prepovedano obratovanje nihalnih žičnic, vzpenjače in krožno kabinskih žičnic, razen v primeru nujne medicinske oskrbe oziroma zaščite in reševanja.Ob tem je Vrtovec pozval vse delodajalce, da pokažejo razumevanje do zaposlenih, ki za prevoz na delo uporabljajo javni potniški promet in nimajo na voljo alternativnih oblik prevoza. »Skupaj z njimi bomo rešitve iskali tudi na ministrstvu za infrastrukturo, tako organizacijsko kot finančno,« je poudaril.Tako je ministrstvo za infrastrukturo odprlo dve kontaktni točki, in sicer telefonsko številkoter elektronski naslov. Na te kontakte se lahko obrnejo delodajalci in delavci, ki imajo težavo s prihodom na delo. »Ves vikend bomo na voljo vsem delodajalcem, tudi bolnišnicam in ostalim zavodom, da do ponedeljka najdemo rešitve,« je zatrdil Vrtovec.