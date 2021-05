Spremembe pri plači, ki čakajo več tisoč Slovencev

Vlada je sprejela dogovor glede javnih uslužbencev, ki se nanašala na odpravo varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov dela (potni stroški, dnevnice, prehrana pri delu, ipd.). Podpis dogovora bo v petek, veljati pa naj bi začel 1. junija-.



Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je predstavil najpomembnejše točke dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in z drugimi prejemki javnih uslužbencev. Po njegovih besedah se izplačilo plače pri proračunskih porabnikih premakne najkasneje na 10. dan v mesecu. Dijakom in študentom so dvignili nagrado za obvezno opravljanje prakse. Dijaki bodo odslej dobili 86 evrov, študenti pa 172 evrov.



Za javne uslužbence bodo višji nekateri stroški dela:

- regres za letni dopust bo izplačan 4. junija v višini 1050 evrov (doslej 1.024,24 evrov),

- regres za prehrano med delom se dvigne na 4,30 evra (sedaj 3,99 evra) za dan prisotnosti (regres za prehrano pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom),

- povračilo stroškov na službenem potovanju v državi (dnevnice): nad 12 ur: 21,39 evra (sedaj 16 evrov); 8-12 ur: 10,68 evra (sedaj je ni); in dnevnice 6-8 ur v višini 5,15 evra (sedaj je ni),

- kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene motornega bencina (sedaj 18 odstotkov),

- pri solidarnostnih pomočeh se ohrani cenzus glede minimalne plače pri primerih, kot velja sedaj, predlaga pa višji cenzus za člane sindikatov pri teh primerih, in sicer 140 odstotkov minimalne plače,

- potni stroški: povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstoktov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov; če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice; pri ostalih določbah glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela ni sprememb (pogoj dva kilometra, najkrajša varna pot, itd.),

- vrednost plačnih razredov plačne lestvice se usklajuje v skladu s 5. členom ZSPJS, pri čemer se vladna in sindikalna dogovorita, kakšna mora biti vrednost določenih makroekonomskih kazalnikov, da se izvede prva uskladitev (odstotek gospodarske rasti),

- ostalo: nagrade študentom in dijakom za opravljanje prakse, usklajevanje zneskov z rastjo cen (za regres za prehrano, dnevnice,…ipd).



Nadomestilo za ločeno življenje ostane enako kot do sedaj in se ne spreminja. Terenski dodatek ostane v sedaj veljavni višini - 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur (s tem da se dviga višina dnevnice iz 16 na 21,39 evra).

