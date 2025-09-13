Spremembe pri otroških dodatkih: ko otroci »špricajo« pouk, denarja ne bo

Državni zbor je spomladi sprejel dopolnitve zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Po novem bodo starši, katerih otroci iz neopravičljivih razlogov ne obiskujejo pouka, tri mesece prejemali otroški dodatek v naravni obliki – v obliki dobrin, plačanih računov ali naročilnic. Namen ukrepa je povečati rednost obiskovanja šole, zlasti v romskih skupnostih, a ukrep velja za vse otroke. Izostanki otrok od pouka se bodo tako poznali tudi pri izplačilu otroškega dodatka in socialne pomoči.

Na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo naslovili nekaj vprašanj o uveljavljanju zakona. Obe ministrstvi sta sodelovali že pri pripravi novele zakona o šoli, sodelovanje pa se nadaljuje tudi v prihodnje, ko bodo šole in centri za socialno delo soočeni z uporabo novih pravnih podlag. Na MDDSZ v sodelovanju s centri za socialno delo in Skupnostjo centrov za socialno delo že pripravljajo protokol, s katerim želijo poenotiti prakso.

Koliko neopravičenih ur oziroma dni izostanka je meja za ukrep?

Mejo določi inšpekcija za šolstvo, ki vodi postopek. O upravičenosti odsotnosti odloča razrednik. Če inšpekcija ugotovi, da gre za neopravičene izostanke, obvesti center za socialno delo, ta pa odloči o izplačilu dodatka v naravi.

Kaj določa Zakon o osnovni šoli?

Zakon predvideva, da lahko osnovna šola v primeru ponavljajočih odsotnosti oziroma suma zanemarjanja otroka o tem obvesti center za socialno delo in poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper starše.

Kdo presoja, ali so razlogi za izostanke opravičljivi?

Opravičljivost odsotnosti presoja razrednik. Starši morajo opravičilo predložiti v petih dneh od vrnitve učenca v šolo. Če starši kljub pozivu ne posredujejo dodatnih informacij, razrednik izostanka ne opraviči.

Kako bo urejena komunikacija med šolami in centri za socialno delo?

Center za socialno delo o neopravičenih izostankih obvesti inšpekcija za šolstvo. Če ta z dokončno odločbo ugotovi, da učenec neupravičeno ne obiskuje pouka ali dejavnosti v okviru obveznega programa, center odloči, da se otroški dodatek za tri mesece izplačuje v naravni obliki. To pomeni, da se prejemek nameni v obliki konkretnih dobrin, plačila računov ali naročilnic.

Kako si ministrstvo predstavlja izplačevanje dodatka »v naravi«?

Izplačevanje v naravi poteka že od leta 2002, ko je začel veljati zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, le da doslej ni bilo avtomatično. Če center oceni, da obstaja nevarnost nenamenske porabe denarnega prejemka, ga lahko izplača v naravi – na primer v obliki naročilnic, plačila računov ali drugih dobrin. Razlogi za takšno odločitev so lahko zasvojenost, zanemarjanje otroka ali težave pri starševskih dolžnostih.

Ali bo ukrep veljal le za romske otroke?

Ne. Ukrep velja za starše vseh otrok, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskujejo pouka ali dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole.

Ali ministrstvo opaža podobne primere tudi v drugih etničnih ali nacionalnih skupinah?

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ne vodi posebnih evidenc o odsotnostih glede na narodnost ali jezikovno skupnost. Zakon velja za vse udeležence enako.

Kako se bo merilo uspešnost ukrepa?

Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo ukrepi uspešni. Šole bodo redno pošiljale povratne informacije, učinkovitost pa bodo spremljali z analizo po določenem času.

