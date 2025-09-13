IZPLAČEVANJE 'V NARAVI'

Spremembe pri otroških dodatkih: ko otroci »špricajo« pouk, denarja ne bo

Neopravičeni izostanki od pouka bodo vplivali na otroški dodatek. Šole bodo obvestile inšpekcijo za šolstvo, ta pa center za socialno delo, ki nato ukrepa.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar

nina-cakaric
Nina Čakarić
13.09.2025 ob 12:45
13.09.2025 ob 14:52
nina-cakaric
Nina Čakarić
13.09.2025 ob 12:45
13.09.2025 ob 14:52

Državni zbor je spomladi sprejel dopolnitve zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Po novem bodo starši, katerih otroci iz neopravičljivih razlogov ne obiskujejo pouka, tri mesece prejemali otroški dodatek v naravni obliki – v obliki dobrin, plačanih računov ali naročilnic. Namen ukrepa je povečati rednost obiskovanja šole, zlasti v romskih skupnostih, a ukrep velja za vse otroke. Izostanki otrok od pouka se bodo tako poznali tudi pri izplačilu otroškega dodatka in socialne pomoči.

Na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo naslovili nekaj vprašanj o uveljavljanju zakona. Obe ministrstvi sta sodelovali že pri pripravi novele zakona o šoli, sodelovanje pa se nadaljuje tudi v prihodnje, ko bodo šole in centri za socialno delo soočeni z uporabo novih pravnih podlag. Na MDDSZ v sodelovanju s centri za socialno delo in Skupnostjo centrov za socialno delo že pripravljajo protokol, s katerim želijo poenotiti prakso.

Koliko neopravičenih ur oziroma dni izostanka je meja za ukrep?

Mejo določi inšpekcija za šolstvo, ki vodi postopek. O upravičenosti odsotnosti odloča razrednik. Če inšpekcija ugotovi, da gre za neopravičene izostanke, obvesti center za socialno delo, ta pa odloči o izplačilu dodatka v naravi.

Kaj določa Zakon o osnovni šoli?

Zakon predvideva, da lahko osnovna šola v primeru ponavljajočih odsotnosti oziroma suma zanemarjanja otroka o tem obvesti center za socialno delo in poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper starše.

Kdo presoja, ali so razlogi za izostanke opravičljivi?

Opravičljivost odsotnosti presoja razrednik. Starši morajo opravičilo predložiti v petih dneh od vrnitve učenca v šolo. Če starši kljub pozivu ne posredujejo dodatnih informacij, razrednik izostanka ne opraviči.

Kako bo urejena komunikacija med šolami in centri za socialno delo?

Center za socialno delo o neopravičenih izostankih obvesti inšpekcija za šolstvo. Če ta z dokončno odločbo ugotovi, da učenec neupravičeno ne obiskuje pouka ali dejavnosti v okviru obveznega programa, center odloči, da se otroški dodatek za tri mesece izplačuje v naravni obliki. To pomeni, da se prejemek nameni v obliki konkretnih dobrin, plačila računov ali naročilnic.

Kako si ministrstvo predstavlja izplačevanje dodatka »v naravi«?

Izplačevanje v naravi poteka že od leta 2002, ko je začel veljati zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, le da doslej ni bilo avtomatično. Če center oceni, da obstaja nevarnost nenamenske porabe denarnega prejemka, ga lahko izplača v naravi – na primer v obliki naročilnic, plačila računov ali drugih dobrin. Razlogi za takšno odločitev so lahko zasvojenost, zanemarjanje otroka ali težave pri starševskih dolžnostih.

Ali bo ukrep veljal le za romske otroke?

Ne. Ukrep velja za starše vseh otrok, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskujejo pouka ali dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole.

Ali ministrstvo opaža podobne primere tudi v drugih etničnih ali nacionalnih skupinah?

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ne vodi posebnih evidenc o odsotnostih glede na narodnost ali jezikovno skupnost. Zakon velja za vse udeležence enako.

Kako se bo merilo uspešnost ukrepa?

Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo ukrepi uspešni. Šole bodo redno pošiljale povratne informacije, učinkovitost pa bodo spremljali z analizo po določenem času.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Bela hiša potrdila diagnozo: zdravstvena kriza Donalda Trumpa

image_alt
Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni

image_alt
Po odmevni izjavi šefa SDS o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci

image_alt
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)

image_alt
Pogrešano dekle (17) našli v stanovanju z več Sirci, bila je napol mrtva

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

otroški dodatek CSD otroci starši osnovna šola izostajanje od pouka

Priporočamo

Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"
Spremembe pri otroških dodatkih: ko otroci »špricajo« pouk, denarja ne bo
Otrok poškodovan v trčenju s skuterjem, policija išče priče
Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"
Spremembe pri otroških dodatkih: ko otroci »špricajo« pouk, denarja ne bo
Otrok poškodovan v trčenju s skuterjem, policija išče priče
Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.