Spremembe na zelenem seznamu

Na razširjenem zelenem seznamu držav glede na epidemiološke razmere so od danes med drugimi celotna Hrvaška, Nemčija, Švica in Črna gora. Za potnike iz teh države odslej ob vstopu v Slovenijo ni nobenih omejitev. V veljavo stopajo tudi spremembe pri pogojih vstopa v državo z območij na rdečem in temno rdečem seznamu.



Vlada je v sredo sprejela spremenjen seznam držav glede na epidemiološke razmere, po katerem so od danes na zelenem seznamu celotna Hrvaška, Nemčija, Švica in Črna gora ter tudi Estonija, Litva in Luksemburg. Zeleni seznam držav, pri katerih velja, da ni omejitev ob vstopu v Slovenijo, se tako vztrajno daljša.



Na zelenem seznamu so sicer po novem tudi številne administrativne enote v več državah. Tako so na zelenem seznamu večji del Francije, več grških regij in belgijska Flandrija. Novi pogoji za vstop v državo

V veljavo danes stopajo tudi spremenjeni pogoji vstopa v Slovenijo z območij na rdečem in temno rdečem seznamu. Osebe, ki prihajajo z območja na rdečem seznamu, morajo ob vstopu predložiti negativni test PCR in se napotiti v desetdnevno karanteno. Test PCR ni nujen za tiste s prebivališčem v Sloveniji, morajo pa vseeno v karanteno. V karanteno ni treba tistim, ki predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.



Za tiste, ki prihajajo z območij na temno rdečem območju, je po novem obvezna desetdnevna karantena za vse, ki imajo prebivališče v Sloveniji. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji vstop v državo ni več dovoljen.



Vstopni pogoji in izjeme ostajajo nespremenjeni za zelena in oranžna območja. Osebi, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, tako ni treba v karanteno ali predložiti potrdila PCT, mora pa predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu.



Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni hitri ali test PCR, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.



Odlok velja do vključno 11. julija.

