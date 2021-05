Spremembe na vrhu Nijz, kaj to pomeni za Milana Kreka?

Treba bo priskrbeti dodatne finance

Z uvedbo položaja strokovnega direktorja bi nastale finančne posledice v višini stroškov zaposlitve. Glede na podatke za uvrstitev strokovnega direktorja zavoda v 56. plačni razred bi ti znašali 40.304 evrov za strošek plače od maja do decembra 2021, v letu 2022 pa 60.466 evrov. Sredstva bi zagotovili znotraj finančnega načrta ministrstva za zdravje za izvajanje javne službe Nijz .

Vlada je sprejela spremembo sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz). S tem bo uveden položaj strokovnega direktorja, naziv direktor pa bo preimenovan v generalnega direktorja. Strokovnega direktorja Nijz bo imenoval in razreševal generalni direktor, so zapisali v sporočilu po seji vlade.Strokovni direktor bo predsedoval strokovnemu svetu Nijz, načrtoval, organiziral in nadziral izvajanje strokovnega dela, predlagal prioritete razvoja strokovne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v skladu z razvojem teh dejavnosti in nacionalnim programom na področju javnega zdravja ter skrbel za strokovno izobraževanje in usposabljanje javnih delavcev zavoda.Njegova naloga bo tudi skrb za strokovno povezovanje Nijz z drugimi zdravstvenimi zavodi v državi in s tujimi ustanovami na področju javnega zdravja in nadziranje standardov kakovosti dela ter sprejemanje ukrepov ob njihovem neizpolnjevanju.Strokovni direktor bo tudi izvrševal sklepe strokovnega sveta, sveta zavoda in ustanovitelja, v primeru izgube pa bo sodeloval v postopku ugotavljanja strokovnih razlogov izgube in pri pripravi sanacijskega programa.Strokovni direktor v času svojega mandata ne sme zasedati drugih delovnih mest, na katerih se opravljajo naloge, vezane na mandat. Mandat strokovnega direktorja pa je vezan na mandat generalnega direktorja, so še zapisali v sporočilu po seji vlade.