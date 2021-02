Spremembe na rdečem seznamu

Vlada je s spremembami odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja pandemije covida-19 v sredo nekoliko spremenila rdeči seznam držav in seznam epidemiološko slabših držav. Ukrepi in omejitve pri vstopu v Slovenijo iz teh držav pa ostajajo nespremenjeni, so sporočili po seji vlade.



Še vedno je za vse, ki v Slovenijo pridejo iz držav na rdečem seznamu, na katerem so tudi vse slovenske sosede, obvezna karantena na domu, prišleki pa se temu lahko izognejo s predložitvijo negativnega testa na novi koronavirus. PCR-test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur od odvzema brisa. Test pa mora biti opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja.

Kdo lahko vstopi v državo brez karantene?

Brez obvezne karantene lahko v Slovenijo vstopijo tudi tisti, ki so preboleli covid 19 ali so bili cepljeni. To lahko dokazujejo s potrdilom zdravnika ali pa tudi s potrdilom o pozitivnem hitrem ali PCR-testu, ki je starejši od 21 dni, a hkrati mlajši od šestih mesecev.



Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri administrativnih enotah Francije, Grčije in Italije, pri tretjih državah pa je na rdeči seznam dodana Antigva in Barbuda.



Na rdečem seznamu so celotna Francija in vsa njena čezmorska ozemlja, razen Francoske Gvajane, Martiniqua in Reuniona. Na rdečem seznamu je tudi celotna Italija razen Doline Aoste in Sardinije, v Grčiji pa so na rdečem seznamu administrativne enote Atika, Osrednja Grčija in Zahodna Grčija.



Na seznamu epidemiološko slabših držav članic EU ali schengenskega območja, to je držav z višjo 14-dnevno incidenco primerov okužbe z virusom sars-cov-2 na 100.000 prebivalcev kot v Sloveniji, ostaja Češka, dodana je Estonija, po novem pa ni več Španije in Portugalske.

