Spremembe kmalu: cel razred v karanteno šele po potrditvi tretjine okuženih?

Epidemija covida-19 še vedno raste zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice omikron. Predvidoma že v torek bi lahko potrdili več kot 10.000 okužb, medtem pa naj bi bila v ponedeljek znane spremembe pravil pri odrejanju karanten.

Preberite še:

Predsednik vlade Janez Janša je v petek pojasnil, da bo ministrstvo za zdravje predlog spremembe veljavnosti karanten ob tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, pripravilo do danes oz. ponedeljka. V ponedeljek pa bo po njegovih besedah predlog tudi sprejet in uveljavljen sredi prihajajočega tedna.

Po besedah podpredsednika vlade in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je skrajšanje karantene eden od ukrepov, s katerim bodo lahko pomagali gospodarstvu.

Čeprav krajšanje karanten ni bilo predvideno, bi do te spremembe po petkovih usklajevanjih očitno vendarle lahko prišlo.

Epidemiologi NIJZ skrajšanja trajanja karanten ne predlagajo

Portal 24ur.com sicer navaja neuradne informacije, da epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) skrajšanja trajanja karanten na pet dni ne predlagajo.

Preberite še:

Kot je v četrtek nakazal minister za zdravje Janez Poklukar, bi se spremembe lahko nanašale tudi na odrejanje karanten v šolstvu. Na vprašanje glede možnosti zapiranja šol zaradi pospešenega širjenja koronavirusa je namreč odgovoril, da bodo šole, če bo treba zapirati družbo, gotovo na vrsti zadnje. Sam pa verjame, da bo k nadaljnjemu delovanju šol prispevala tudi sprememba na področju karanten.

Razmere v šolah so zaradi okužb s koronavirusom namreč resne. Foto: Jure Eržen/delo

Razmere v šolah so zaradi okužb s koronavirusom namreč zelo resne, je sredi tedna že opozoril predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan. Težave po njegovih besedah povzroča predvsem novo pravilo, da mora učitelj v karanteno, če je bil 15 minut v istem prostoru kot okužen učenec, medtem ko je bil prej ta čas 45 minut.

Karantena za celoten razred šele po potrditvi tretjine okuženih

Po neuradnih informacijah 24ur.com epidemiologi NIJZ sicer predlagajo, da ob pojavu okužbe pri učencu, dijaku ali vrtčevskemu otroku ne bi bilo treba takoj v karanteno celotni skupini, ampak šele takrat, ko bi bilo v skupini oz. razredu potrjena okužba pri 30 odstotkih učencev. Če bi se v razredu pojavila ena okužba ali nekaj njih, pa bi učenci nadaljevali z izobraževanjem v šoli, a bi se morali vsak dan testirati. Redno testiranje naj bi ob visokotveganem stiku veljalo tudi za vrtčevske otroke, ki prav tako ne bi šli vsi v karanteno. Pri njih bi testiranje po predlogu potekalo doma.

Med predlogi naj bi bila tudi izjema za napotitev v karanteno zaposlenih v kritični infrastrukturi.