Spremembe pri pogoju PCT: v teh primerih ga več ne boste potrebovali

Vlada je danes na dopisni seji spremenila odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. Izpolnjevanje pogoja ne bo več potrebno za delavce, ki delo opravljajo na domu, medtem ko ga bodo morali uporabniki na bencinskih servisih izpolnjevati le pri kupovanju blaga v zaprtih prostorih.



V skladu s spremenjenim odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelosti, cepljenja ali testiranja za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom delavcem, ki delo opravljajo na domu, v času opravljanja dela na domu ne bo treba izpolnjevati pogoja PCT, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.



Vlada je sklenila tudi, da morajo uporabniki storitev pri oskrbi na bencinskih servisih izpolnjevati pogoj PCT le, če uporabljajo storitve oziroma kupujejo blago v zaprtih prostorih. Bencinski servisi zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti brez neposrednih stikov na vseh odprtih prostorih in krajih, v širšem smislu pa je preskrba z motornimi gorivi tudi sestavina upravljanja kritične infrastrukture pri preskrbi z energenti, so sporočili.



Vlada pa je določila tudi, da se športna vadba lahko izvaja brez uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, in sicer na odprtem ali v zaprtih prostorih. Nova izjema pri uporabi zaščitne maske je dovoljena pod pogojem, da osebe izpolnjujejo pogoj PCT, so sporočili in dodali, da otrokom do starosti 15 let ni treba izpolniti pogoja PCT, saj zanje velja splošna izjema.



Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

