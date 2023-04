Spremembe davčne zakonodaje: kdaj nas čaka nova obdavčitev premoženja? Odgovarja minister Boštjančič

V zadnjem času je bilo veliko govora o davčni reformi, a se je zdelo, da tega vprašanje koalicija še ni najbolje razrešila.

Na današnji novinarski konferenci po seji vlade je bilo ministru za finance Klemnu Boštjančiču zastavljeno vprašanju o davčni reformi in ali sploh bo?

»Na ministrstvu delamo na spremembah davčne zakonodaje naprej. Že lani ob spremembi tistih davčnih zakonov, ki jih je vlada sprejela leto nazaj, smo dejali, da je to prvi korak. Še vedno načrtujemo spremembe davčne zakonodaje, predvsem v kontekstu poenostavitve postopkov in odprave anomalij. Kakšna bo končna verzija, je precej daleč. Nismo si delali utvar, da je možno spremeniti zakone, kot so dohodnina, obdavčitev premoženja, brez zelo širokega konsenza,« je odvrnil minister za finance. Načrtujejo veliko razgovorov z deležniki in verjame, da bodo prišli do rešitev s široko podporo. Predstavili jih bodo, ko bo za to čas.

Kdo bo nosilec reforme? Prejšnjega državnega sekretarja namreč ni več. Minister odgovarja, da ko bo znan novi državni sekretar za to področje, bo javnost o tem obveščena, sicer pa je nosilec reforme ministrstvo za finance.

Glede davčne reforme in polnjenja proračuna je pojasnil, da je v preteklosti, ne glede na pričakovanja znotraj koalicije, že dejal, da je zelo omejeno povečanje davčnih prilivov: »Že več mesecev ali pa od začetka nastopa mandata pravim, da spremembe na davčnem področju niso mišljene, da bomo več, predvsem pa ne bistveno več pobrali.«

Dotaknil se je tudi odnosa s predsednikom vlade Robertom Golobom: »Moj odnos s predsednikom vlade je še vedno zelo dober. Veliko se pogovarjamo za zaprtimi vrati in si povemo, kaj si imamo povedati. Odnos je odkrit. Verjamem, če ne bi bilo zaupanja, tudi jaz ne bi tukaj stal.«