Šok za 'normirane' Slovence: davčni obračun se obrača na glavo, ukrepajte hitro

Finančna uprava RS (Furs) je sporočila, da se v davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna. Furs je aprila lani objavil od tedanje prakse drugačno stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo normirance, ki jim prispevke plačuje država (npr. samozaposleni v kulturi) ali na druge podjetnike normirance, ki so jim bili na podlagi protikorona ukrepov za obdobje marec–maj 2020 oproščeni prispevki za socialno varnost.

Prispevki, ki jih plača država, niso izvzeti

Gre za to, da se prispevki, plačani od države, pri normirancih ne izvzemajo iz davčnega obračuna. Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se namreč oprostitev prispevkov realizira prek določitve davčne osnove, ki je dobiček (ta se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti).



»Na podlagi računovodske operacije priznavanja odhodkov iz naslova plačanih prispevkov, ki jih dejansko plača država, dobiček iz naslova pripoznanih prihodkov ne nastane, s tem pa je realizirana oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2. Glede odhodkov se pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost. Prispevki se torej ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah,« pojasnjujejo pri Fursu.

Ne velja za 2020

Vendar pa omenjeno po novem ne velja za odmerno leto 2020. Stališče Fursa sicer ostaja enako, ker pa je bilo oblikovano in javno objavljeno leta 2020, bo za odmerno leto 2020 še po starem, kar je za zavezance ugodnejše. To je torej treba upoštevati pri oddaji davčnih obračunov za leto 2021, kar pomeni, da se v davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna.



Za zavezance, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020 (rok je bil 30. aprila letos), to pomeni, da bodo lahko prek sistema eDavki ponovno oddali obračun kot popravek. V tem popravku bodo morali oproščene prispevke izvzeti iz prihodkov v točki 2.6 obračuna DDD-DDD. Popravka obračuna ni treba oddati (oddaja popravka je prostovoljna), vendar pa prinaša ugodnejšo davčno obravnavo.

Tako oddate popravek

Če želite oddati popravek obračuna, morate v eDavkih odpreti že oddani obrazec obračuna DDD-DDD. Na vrhu obrazca kliknete na gumb 'Popravek' in izberete vrsto dokumenta, ki ga oddajate (Furs predlaga vložitev dokumenta 'P' oziroma 'Z'). V obrazcu nato poiščite točko 2.6. in v polje vnesete znesek oproščenih prispevkov za socialno varnost (znesek oproščenih prispevkov ste že prej morali vključiti v prihodke pod zaporedno št. 1). Na ta način boste oproščene prispevke izvzeli iz prihodkov. Na koncu ne pozabite oddati dokumenta.

