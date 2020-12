Sprememba volilnega sistem? Poslanci vložili predlog za ukinitev volilnih okrajev

Odbor državnega zbora za notranje zadeve ima danes na mizi predlog novele zakona o volitvah v državni zbor, s katerim opozicijske stranke predlagajo ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu. Tako bo jasno, ali lahko predlog, ki ga bo državni zbor predvidoma obravnaval na izredni seji prihodnji petek, tokrat računa na potrebno dvotretjinsko večino poslanskih glasov.



Predlagano spremembo volilnega sistema, ki za uresničitev ustavne odločbe predvideva uvedbo neobveznega relativnega prednostnega glasu in ukinitev volilnih okrajev, so vložile poslanske skupine SAB, LMŠ, Levice in SD. Takšen poskus je enkrat že propadel, zato še ni jasno, ali bo tokrat za predlog glasovalo zadostno število poslancev. Za ukinitev volilnih okrajev je namreč potrebnih 60 glasov. Časa imajo do 21. decembra

Poleg predlagateljev sicer podporo predlogu napovedujejo še v koalicijskih SMC in NSi, medtem ko se v SDS in Desusu zavzemajo za spremembo meja nekaterih volilnih okrajev, kar je druga pot do implementacije ustavne odločbe. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da je zakonodaja neustavna, ker so razlike med volilnimi okraji prevelike. Rok za uresničitev ustavne odločbe pa je 21. december.



O predlogu novele zakona o volitvah v državni zbor bodo poslanci odločali na izredni seji, predvidoma v petek, 18. decembra. O tem se bodo danes dogovorili predstavniki poslanskih skupin na seji kolegija predsednika državnega zbora.



Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se bo danes opredelil tudi do predloga novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim želi skupina poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč (SMC) urediti pravice vojnega veterana oziroma njegovih družinskih članov pri ohranitvi najema službenega stanovanja.