Sprememba: upokojenci na avtobus le ob določenih urah

V Sindikatu upokojencev Slovenije so novico o pripravi uredbe, s katero naj bi po njihovih navedbah dostop upokojencem in starejšim do storitev javnega prevoza omejili na določene ure, sprejeli s presenečenjem in z nejevero.



»Če je človek star, še ne pomeni, da nima obveznosti, da je izključen iz družbe in da potrebuje javni prevoz samo takrat, ko ga drugi ne potrebujejo.«



Avtobusni in železniški promet je v novi resničnosti zaradi koronavirusa precej drugačen, kot smo ga bili vajeni. Nošenje mask je obvezno, prav tako fizična razdalja. Kot smo že poročali, se v zadnjem času dogaja nemalo incidentov tako na medkrajevnih kot mestnih linijah. Večkrat pa se zgodi, da ljudje ostanejo brez sedeža na avtobusu ali vlaku in morajo počakati na naslednjega , kar seveda ni niti malo prijetno, ko gre za vožnjo med različnimi kraji, mesti, saj avtobus ali vlak ne vozi vsakih nekaj minut.Nekateri iz panoge so zato predlagali uvedbo enotnega rezervacijskega sistema za medkrajevni promet, a s tem se pristojno ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi, ne strinja. »Na ministrstvu za infrastrukturo te rešitve ne podpiramo, saj ni združljiva z naravo javnega potniškega prometa (JPP) in bi pomenila korak nazaj glede na sedanje stanje in večje stroške za potnike. Poleg finančnega bremena bi z rezervacijskim sistemom potnikom naložili še dodatno breme, saj bi morali pred vsakim potovanjem pridobiti še rezervacijo. Tako bi nekdo z mesečno vozovnico moral vsak dan urediti še rezervacijo,« so zapisal 17. septembra v odzivih na pobude.Medtem pa na Avtobusni postaji Ljubljana, kjer je gostota potnikov in avtobusov največja, zato tudi večje število nezadovoljnih potnikov, pa menijo, da so rezervacije najboljša rešitev, ne pa 100 dodatnih avtobusov od 1. oktobra naprej, kar naj bi zagotovilo ministrstvo: »Zagotovitev 100 dodatnih avtobusov ne rešuje problema prezasedenosti v celoti, v vsakem trenutku. Poleg tega ne zadovoljuje potreb in želja potnikov po zagotovitvi določenega sedeža, kot si ga lahko zagotovijo v železniškem in letalskem prevozu. Ob tem, da zagotovitev dodatnih 100 avtobusov predstavlja okvirno pol milijona dodatnega stroška, ki ga je prevzelo MzI. Glede na navedeno se zdi, da gre ponovno za dobro finančno sodelovanje med ministrstvom in njegovimi uradniki ter prevozniki. Tudi glede na dejstvo, da bo veliko fakultet izobraževanja izvajalo na daljavo, tako večjega števila študentov v naslednjih mesecih na javnih prevoznih sredstvih ni pričakovati.«Na lastno pobudo so se sestali s pristojnimi z vladne strani, kjer pa menijo, da so z enotno vozovnico omogočili potovanje vsem v vsakem trenutku, zato rezervacijski sistem ne pride v poštev. »Lahko se zgodi, da bo prevoznik poslal tri avtobuse na odhod, kjer bo potnikov za en avtobus, torej bosta dva peljala prazna, ob tem, da potnikov za nazaj v dopoldanskem času ne bo, temveč zvečer. Poleg tega je strošek avtobusa in voznika, ki čakata, zelo visok,« praviz Avtobusne postaje Ljubljana.Spomnimo, letos je vsem upokojencem na voljo brezplačna vozovnica za medkrajevni javni potniški promet (s katero pa so bile težave, saj je takšnih vozovnic zmanjkalo po enem mesecu ), za dijake in študente pa je na voljo vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). Študenti se vračajo na fakultete 1. oktobra, torej bo bržčas tudi javni promet bolj obremenjen.Vlada je ob tem naložila ministrstvu, da pripravi uredbo, s katero bo ranljivejšim skupinam (torej starejšim in invalidom) določila termine potovanja, ko ni veliko drugih dnevnih potnikov, in bodo rezervirani samo za to skupino potnikov. Termini naj bi sledili glavnim konicam oziroma gneči. Kdaj naj bi to pripravili in vlada potrdila, ni jasno.