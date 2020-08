Sprememba na rdečem seznamu, na njem nova evropska država

Vlada se je na podlagi strokovne ocene odločila, da se omejitve iz odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Sloveniji uporabljajo še naprej. Sprejela pa je nekatere spremembe na seznamih držav, ki določajo, ali je ob vrnitvi iz njih v Slovenijo treba v karanteno.



Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti državni zbor in javnost.



Vlada se je seznanila z oceno epidemiološke situacije v članicah EU in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah in oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitev kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav tako je presodila strokovno utemeljenost omejitev iz odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja covida 19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije in odločila, da se te omejitve še naprej uporabljajo. Odletele z zelenega seznama Z zelenega seznama se črtajo Češka, Malta in Švica ter administrativne enote Španije Balearski otoki, Kantabrija ter Kastilja in Leon. Te države oziroma administrativne enote se uvrstijo na rumeni seznam. Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. Iz držav na rumenem seznamu lahko brez karantene vstopijo v Slovenijo državljani Slovenije ne glede na bivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo s covidom 19 (rdeči seznam), na primer originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z rdečega seznama (obvezna 14-dnevna karantena). Pet prestavljenih na rdeči seznam Na rdeči seznam so uvrščeni Belgija, Sveti Martin, Ekvatorialna Gvineja, Ferski otoki in Namibija. Vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, se odredi 14-dnevna karantena (razen če sodijo med izjeme v točkah 3–8 v 1. odstavku 10. člena odloka).



Z rdečega seznama je vlada črtala Belorusijo, Alžirijo, Ekvador in administrativno enoto Španije Valencio, ki so se uvrstile na rumeni seznam.