Sprememba na področju napotnic v zdravstvu! Sedaj veljajo do zaključka zdravljenja

Na podlagi novele pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je bila decembra objavljena v uradnem listu, se z današnjim dnem uveljavljajo spremembe glede napotnic. Po novem je omogočena izdaja napotnic, ki bodo veljale do zaključka zdravljenja.

Po novem tako zdravnik, ki bo izstavil napotnico, na napotnici ne bo več označil, za koliko časa naj bi ta veljala. To pomeni, da se ukinja izdaja enkratnih napotnic in napotnic za določeno obdobje ter tudi podaljševanje napotnic, so konec avgusta v obvestilu izvajalcem zdravstvenih storitev pojasnili pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Napotnica bo po novem veljala, vse dokler je napotni zdravnik ne zaključi. To bo storil, ko bo izvedel zdravstvene storitve, povezane z zdravstvenim stanjem, za katere je bila izstavljena napotnica, vključno z morebitnimi operativnimi posegi in kontrolnimi pregledi.

Velja tudi za že izdane

Prav tako od danes na napotnicah ni več potrebno določati obsega pooblastil. To pomeni, da ima napotni zdravnik na podlagi izdane napotnice samodejno vsa pooblastila, ki mu omogočajo izvedbo zdravstvenih storitev z njegovega delovnega področja glede zdravstvenega stanja, za katero je bila napotnica izdana.

Nova ureditev se uporablja tudi za napotnice, ki so bile izdane pred današnjim dnem in jim veljavnost pred tem še ni potekla, in sicer ne glede na obseg pooblastil in obdobje veljavnosti, ki je določeno na predhodno izdanih napotnicah. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naj bi po napovedih ZZZS do danes spremenil vse napotnice, ki jim obdobje veljavnosti še ni poteklo, veljale pa bodo do zaključka zdravljenja.