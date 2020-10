Sprememba, ki bo vplivala na prihodke mnogih Slovencev

Vladna in sindikalna stran sta dosegli dogovor glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Vlada je zato na dopisni seji pristojne ministre pooblastila ministre za podpise aneksov h kolektivnim pogodbam.



Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v državi za javne uslužbence namreč določajo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma ustrezni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki se v primeru povračila v obliki kilometrine sklicujejo na ustrezen odstotni delež od višine cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Kako obračunavati po liberalizaciji Po veljavni ureditvi zaposlenim pripada povračilo v višini stroškov javnega prevoza. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, pa je upravičen do kilometrine. Ta se mu prizna v višini osmih odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina. Ker pa se od 1. oktobra cene naftnih derivatov oblikujejo prosto na trgu, se je postavilo vprašanje, kaj bo odslej osnova za obračun kilometrine pri potnih stroških, pa tudi v primerih, ko se javnemu uslužbencu v službene namene odobri uporaba lastnega avtomobila. Ta za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina za prevožen kilometer, za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi pa 30 odstotkov. Podlaga bo najvišja cena Kot podlaga za obračun kilometrine se bo upoštevala najvišja cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina za pretekli mesec, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci.



Podatek maloprodajne cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina za Slovenijo se namreč tedensko sporoča Evropski komisiji in je vsak četrtek dostopen na spletni strani https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin. Upoštevala se bo torej najvišja od objavljenih cen v nekem mesecu.



Ministrstvo za infrastrukturo bo to ceno za vsak mesec posebej sporočilo ministrstvu za javno upravo, ki jo bo objavilo na svoji spletni strani. Cena se bo uporabljala od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek na omenjeni spletni strani objavljen. Za oktober se bo uporabila cena, ki bo na spletni strani ministrstva objavljena v novembru.