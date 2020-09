Sprememba glede mask, nespoštovanje vas lahko veliko stane

Kaj pravi 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih:



Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi tudi naslednje ukrepe:

1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;

2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;

3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;

4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestiti Državni zbor Republike Slovenije in javnost.

Od polnoči je v veljavi odlok vlade, ki določa, da je začasno obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru. Maska ni obvezna, v kolikor se zagotovi primerna razdalja. Izjema so tudi vzgojno-izobraževalni zavodi ter športne in rekreativne dejavnosti. Za šole tako še naprej veljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede nošenja mask.Takšen odlok je vlada sprejela po slabšanju epidemiološke slike pri nas , zaradi okužb tudi že zapirajo šole in vrtce . Izvajanje odloka, ki so ga sprejeli na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, bo v zaprtih javnih prostorih, kar vključuje tudi javni potniški promet, nadzorovala pristojna inšpekcija. Kršiteljem lahko inšpektorji izrečejo tudi globe, ki se gibljejo med 400 in 4.000 evri kazni za fizične osebe, za pravne pa med 4.000 do 100.000 evrov.Preberite tudi:Slovenija še zdaleč ni edina evropska država, kjer lahko prebivalce nenošenje maske udari po denarnici. Epidemija je ob koncu poletja dobila zamah po skoraj celem kontinentu. Ob naraščajočih številkah okuženih so v Parizu in okolici uvedli obvezno nošenje mask celo na odprtem in na delovnih mestih. Povsod po Franciji je obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, kršiteljem tega pravila pa grozi globa 135 evrov.Maske so obvezne tudi v Italiji v zaprtih prostorih, predvidena globa je tisoč evrov. V Nemčiji so se dogovorili, da bo globa za nenošenje maske najmanj 50 evrov, strožji pa so na Bavarskem, kjer kazen znaša 250 evrov.v mestu Gwalior v indijski zvezni državi Madja Pradeš pa so se odločili, da bodo kršitelje kaznovali ne le z globo ampak bodo morali tri dni delati kot prostovoljci v bolnišnicah, kjer se zdravijo pacienti s covid-19. Poleg globe pa lahko kršitelje v Gani čaka tudi med štiri in deset let zapora.