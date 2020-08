Sprejeli visoki obisk, a podoba delegacije je nenavadna (FOTO)

Ob 12.20 bomo V ŽIVO spremljali novinarska konferenca predsednika vlade Janeza Janše in ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea

Ameriški državni sekretarje prispel na obisk v Slovenijo. Če se je on s svojo delegacijo po prihodu z letala po slovenskih tleh sprehodil z nameščeno obrazno masko, je slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministromni imela. Prav tako ne ameriška veleposlanica v SlovenijiNo, sodeč po fotografijah, jo je odstranil tudi Pompeo ob prvem srečanju z gostitelji. Meter in pol razdalje med Logarjem in Pompejem? Presodite sami.V ospredju njegovega obiska bo podpis skupne izjave o varnosti v omrežjih 5G. Sicer pa je obisk namenjen krepitvi dvostranskih odnosov na vseh področjih, od političnih do gospodarskih in kulturnih.Pompeo se bo na Bledu sestal s slovenskim premierjem, tudi na štiri oči. S slovenskim kolegom Anžetom Logarjem bo nato podpisal omenjeno izjavo o varnosti pri vzpostavljanju telekomunikacijskih omrežij nove generacije, nato pa ga bo sprejel še slovenski predsednik