Sprehodila je že 3800 psov (FOTO)

Četrti oktober je bil za Zavetišče Ljubljana dvojni praznik. Najprej, ker je to rojstni dan zavetišča, saj letos mineva 20 let, odkar je prvič odprlo vrata zapuščenim živalim. Obenem je ta dan že 91 let tudi svetovni dan živali in njihovih oskrbnikov. V Zavetišču Ljubljana so pripravili slovesnost ter se spomnili najzaslužnejših sodelavcev ter podpornikov, živali in njihove ljubitelje pa obdarili z novimi izobraževalnimi ter ozaveščevalnimi vsebinami. Na spletni strani je zaživel tudi časovni trak, ki prikazuje najpomembnejše mejnike ter akterje v razvoju zavetišča. Konec tedna bodo sledili še tradicionalni dnevi odprtih vrat, ki bodo potekali v soboto, 8., in v nedeljo, 9. oktobra, vsak dan od 10. do 18. ure.

Ob jubileju je Zavetišče Ljubljana podelilo priznanja.

Sodobni kompleks

Prav v torek je minilo dvajset let, odkar je Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, s prvotnim imenom Zavetišče Gmajnice, kot zadnji projekt takratne županje Vike Potočnik prvič odprlo svoja vrata za zapuščene živali. »Danes je Zavetišče Ljubljana mnogo več kot le zatočišče za živali,« smo izvedeli ob jubileju. »Je sodoben kompleks modernih prostorov za živali. Je središče, ki sledi najsodobnejšim smernicam oskrbe in obravnave živali, je šola za življenje, ki jo otroci z veseljem obiščejo, in to med počitnicami.«

Na prazniku živali (z leve): direktorica Živalskega vrta Ljubljana Barbara Mihelič, župan Zoran Janković in vodja zavetišča Marko Oman

»Danes si je težko predstavljati, da še nedavno ni bilo tako,« je povedala direktorica Živalskega vrta Ljubljana Barbara Mihelič, saj zavetišče deluje kot enota ZOO. »Zgodba se je začela precej drugače. Spremljalo jo je mnogo dvomov, različnih mnenj in čustev. Od takrat so se zgodili tektonski premiki – ne le na zemljišču, kjer je zavetišče, temveč predvsem tudi v glavah in srcih ljudi. Tisti, ki jih zanima prehojena pot v preteklih dveh desetletjih, lahko od danes naprej na spletni strani zavetišča raziščejo časovni trak. Mestna občina Ljubljana je bila prva lokalna skupnost v Sloveniji, ki je zgradila in odprla zavetišče za zapuščene pse in mačke na svojem območju. Od prvotno treh zaposlenih – prvo osebje so bili veterinar in vodja zavetišča ter dva oskrbnika – današnji kolektiv šteje 11 zaposlenih. Adaptirano stavbo nekdanjih Ljubljanskih mlekarn je nadomestil nov kompleks, ki se razširja na 3400 m2. Že ob ustanovitvi je bila vizija postati regionalno zavetišče, kar se je uresničilo leta 2020, ko je zavetišče začelo izvajati koncesijo za vse več novih občin. Danes jih je skupaj že 12.«

Direktorica ZOO Barbara Mihelič se je razveselila novega avtomobila.

V 20 letih so sprejeli in oskrbeli 38.000 živali. Več kot 12.000 so našli novi dom, mnogim so našli starega, prav toliko mačk pa so po oskrbi vrnili v okolje. Če so v začetku delovanja zavetišča le vsakega petega psa vrnili skrbniku, jih danes kot izgubljene hitro vrnejo domov kar tri četrtine. Podobnih uspehov žal še niso dosegli pri mačkah, ki jih je kar petkrat več, predvsem neželenih mladičev.

Slovenija je evropska država z enim najvišjih povprečij števila psov na prebivalca.

Četrti oktober je že 91 let tudi svetovni dan živali in njihovih (o)skrbnikov. V Evropi je registriranih okrog 92 milijonov psov, okrog 113 milijonov mačk in nič manj eksotičnih hišnih živali. Slovenija je evropska država z enim najvišjih povprečij števila psov na prebivalca (okrog 12 odstotkov za Slovenijo in približno 8,5 odstotka za Ljubljano).

V zavetišču imajo sodobno opremljene ambulante za živali.

Miheličeva je ob tem povedala, da živali nimajo takšne zmožnosti komunikacije z ljudmi, kot jo imamo sami: »Čeprav so pomembni someščani, sokrajani in družabniki, čeprav mjavkajo, lajajo in včasih celo rjovejo, niso slišane. Zato je svetovni dan živali tista priložnost, ko jim lahko prisluhnemo in jim lahko posodimo svoj glas.«

Izobraževanje lastnikov

Pesmi o mačku Muriju je tokrat zapela Damjana Golavšek.

Najlepše lahko svetovni dan živali zaznamujemo tako, da nekaj zanje prispevamo sami. Tudi Zavetišče Ljubljana je simbolično naredilo nov korak k boljšemu jutri za živali in njihove skrbnike. V sklopu ozaveščevalnih vsebin so za ljubitelje psov in njihove varovance pripravili izobraževalni video o pravilnem načinu transporta psov in pripenjanja v avtu.

Zavetišče je več kot le zidovi, stavbe in živali. Je predvsem mozaik zgodb živali ter zgodb ljudi in sinergij, ki se spletejo med njimi. Zavetišča Ljubljana ne bi bilo brez številnih prostovoljcev, podpornikov in sodelavcev. Najzaslužnejših so se ob prazniku in jubileju spomnili tudi s plaketami. Prejeli so jih: prva generacija – dvojica oskrbnikov, ki so v Zavetišču Ljubljana že vse od ustanovitve: Klavdija Kodelja in Mirko Korošec, naj sprehajalka dvajsetletja Vida Kološa, ki je ob tej priložnosti dobila tudi posebno unikatno uniformo z oznako naj prostovoljka. Njen rekord bo zelo težko preseči, saj je doslej sprehodila 3800 psov, jih 1000 obiskala na domu ter prevozila 20.000 kilometrov. Opravila je neverjetnih 8000 prostovoljnih ur. Naj sosed je postala policijska postaja vodnikov službenih psov: nagrado je v imenu vodstva prevzel vodnik Janez Tonejc, ki največ sodeluje v pedagoških programih. Naj prijatelj Zavetišča Ljubljana je postalo podjetje Wallis Automotive Europe, d. o. o., enota Slovenija, v njenem imenu direktor Borut Gazvoda, za štiri podarjene avtomobile in desetletno sodelovanje, ter Marko Oman, veterinar ter vodja zavetišča, za 15 let dela in prispevek k razvoju Zavetišča Ljubljana.

Mucki uživajo v urejenih prostorih.

Darilo je prejelo tudi zavetišče. Podjetje Wallis Automotive Europe Slovenija mu je podarilo novo vozilo opel combo, že četrto v zadnjih desetih letih. Z njihovimi vozili so v desetih letih prepeljali več kot 13.000 živali in prevozili več kot pol milijona kilometrov. Pa tudi izobraževalni kotiček v predprostoru pasjega objekta, kjer lahko izveste vse o pravilnem transportu hišnih živali v avtomobilu.

Pasje udobje

Župan Zoran Janković je v svojem zaključnem nagovoru poudaril predvsem pripadnost in srčnost zaposlenih pri opravljanju njihovega poslanstva ter kolektivu ob jubileju podaril umetniško delo s simboličnim pomenom – slovensko srce umetnika Oskarja Kogoja.