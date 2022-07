Sprehod skozi zgodovino tiskarstva

V Festivalni dvorani na Bledu so pred časom na osrednji občinski proslavi v organizaciji Kulturno-umetniškega društva (KUD) Zasip pri Bledu poudarili pomen miru in svobode v vseh državah Evropske unije. Predstavili so tudi nedavno izdano monografijo Črna umetnost: skozi čas in po poteh mojstra Janeza Rozmana. V društvu se zavedajo, pravi predsednica Dragica Marta Sternad Kenda, da brez tiskane besede slovenski jezik ne bi obstal. Pripravili so tudi bogat kulturni program.

Člani kulturnega društva iz Ribnega. FOTO: Janez Kuhar

Proslava, ki je bila posvečena dnevu združene Evrope, je nastala v želji, da bogato kulturno dediščino in ustvarjanje svojega društva predstavijo širšemu krogu. Končno se je epidemija umaknila, tako da se spet lahko svobodneje družijo. Zapisana beseda pa je bila tista, ki je omogočila komunikacijo s člani društva, kraja in občine Bled prek publikacij v minulih dveh letih. Krajani Zasipa se kot ob nastanku društva pred 97 leti zavedajo velikega pomena obveščanja, soustvarjanja in sodelovanja. Verjamejo, da je zapis edina pot za oblikovanje prihodnosti in ohranjanje njihove dediščine pri mlajših generacijah.

Imel je drzno vizijo

Pod evropskim geslom Združeni v raznolikosti so se predstavile vse sekcije KUD Zasip, lokalni ustvarjalci so zaigrali mednarodno priznane skladbe, v goste so povabili tudi sosednje Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno. Slavili so našo suverenost, slovenski jezik in njegovo pisano besedo. Ta je prek izjemne ustvarjalnosti Trubarja, Prešerna, Menarta, Jančarja in drugih umestila slovenski jezik na svetovni zemljevid jezikov. Blejski župan Janez Fajfar pa je dejal, da kdor zapusti Evropo, spozna, da živi na najbolj urejenem, čistem in varnem prostoru.

Krajani Zasipa se kot ob nastanku društva pred 97 leti zavedajo velikega pomena obveščanja, soustvarjanja in sodelovanja.

Na proslavi so premierno predstavili najnovejšo in najobsežnejšo monografijo. »Ko ti gre najbolje, začni razmišljati o čem novem. Ko ti gre slabo, je namreč že prepozno.« To je citat Janeza Rozmana, ki je zapisan v uvodu nove monografije izpod peresa omenjene predsednice društva in Jerce Legan Cvikl. Grajski tiskar Rozman je sicer velik ljubitelj t. i. črne umetnosti, ki svojo strast do tiskarstva in papirničarstva na Slovenskem uspešno predstavlja doma in po svetu.

Avtorici monografije o Grajskem tiskarju. FOTO: Janez Kuhar

Naslovnica. FOTO: Janez Kuhar

V obsežni knjigi se najprej sprehodite skozi zgodovino tiskarstva, predvsem na Slovenskem, in opazujete vpliv papirničarstva in mejnikov, ki so ob tiskanju dragocenih knjig ohranjali slovenski jezik. V drugem delu so se posvetili zanimivim pustolovščinam Janeza Rozmana, trem desetletjem ustvarjalnega duha tiskarja, velikega mojstra manufakture. S svojo energičnostjo ostaja navdih v grajski tiskarni na Bledu, kjer ga obiskujejo številni znani in manj znani ljubitelji tiskane besede in slike. Ob tem niso pozabili na njegovo drzno vizijo, viteški red in vsa priznanja, vtise in medijske sledi, ki ostajajo za njim. V društvu si želijo, da bi pomembno mojstrsko dediščino ponesli po svetu. Besedilo je bilo prevedeno tudi v angleški jezik.