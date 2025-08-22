Spregovorila babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu: »Jokam dan in noč«

Na spletu so se pojavile srce parajoče besede babice fantka, ki je pred dvema letoma umrl v razgretem avtomobilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu. Na dan, ko bi nesrečni malček praznoval 4. rojstni dan, je svojo bolečino in obup izlila v zapis, v katerem govori o trpljenju svoje družine in vnuka, hkrati pa ostro nagovarja obtoženca, ki mu očitajo soodgovornost za tragedijo.

Babica v čustvenem zapisu ne skriva obupa, saj pravi, da joka dan in noč, odkar je izgubila vnuka. Njene besede so polne očitkov, jeze in žalosti, ki jih usmerja proti tistim, ki so obtoženi vpletenosti v smrt malega dečka. V zapisu poudarja, da odpuščanja ni, čeprav dopušča, da bi lahko nekoč prišlo do sprave. Posebej je izpostavila svojo hčer, dečkovo mamo, za katero pravi, da je po dogodku »po krivem ožigosana in zlomljena«.

Spomnimo, sojenje Tei Kotnik in njenemu partnerju Tilnu Novaku se je nadaljevalo letos junija. Obtožnica jima očita štiri kazniva dejanja: povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje in promet s prepovedanimi drogami.

Vzrok smrti dveletnega otroka je bil toplotni šok – zaradi večurnega zadrževanja v vročem avtomobilu je prišlo do odpovedi srca in možganov. V otrokovi krvi so zaznali tudi sledi drog, vendar v nizkih koncentracijah, kar je sprožilo dodatna vprašanja in dvome med tožilstvom in obrambo.

V zaporu se je vedel žaljivo

Znano je, da je mati dan pred tragedijo prestala lepotno operacijo na zasebni kliniki. Kirurg je potrdil, da poseg ni bil problematičen, je pa ženski svetoval, naj sama ne vozi. Anesteziolog je sicer pojasnil, da učinek zdravil, ki jih je prejela, izzveni že po koncu operacije.

Sodnica je na januarskem naroku predstavila poročilo iz zapora, kjer naj bi se obtoženi Novak vedel žaljivo do zaposlenih ter imel pri sebi psihoaktivne snovi neznanega izvora in SIM-kartico.

Medtem ko se na sodišču nadaljuje pravna bitka, babičine besede razkrivajo, da rane po tragediji ostajajo globoke – in da zanje ni zdravila.