Gantar o tem, kdaj lahko pričakujemo popolno zaprtje države (V ŽIVO)

Gantar: Postelje za covid bolnike bomo zagotavljali sproti

Po rekordnem številu okužb v Sloveniji , teh je bilo v torek kar 1.503, bodo na popoldanski novinarski konferenci spregovorili ministrica za izobraževanje, znanost in šport, minister za zdravjeter vladni govorec. Kaj bodo povedali, spremljamo v živo.»Virus ne izbira, ogroženi niso samo starejši. Skrajni čas je, da opozorila zdravstvene stroke vsi vzamejo resno,« je uvodoma dejal Kacin.Minister Gantar je poudaril da verjetno v tem trenutku ni države v Evropi, ki se ne bi soočala s podobno epidemiološko situacijo, kot se z njo soočamo pri nas. Res pa je, da so nekatere razlike pri dnevnem številu okuženih, rast pa je povsod prisotna, opozarja.»Predvsem kar nas lahko skrbi, da je delež pozitivnih med testiranimi že 25 odstotkov, kar ne nakazuje na umirjanje epidemije,« je dejal. Številke, o katerih govorimo, mene osebno in vse nas resno skrbijo,« je dejal. Prav tako ga, kot pravi, skrbi, kako dolgo bomo lahko še imeli vzdržen zdravstveni sistem.Če v prvem valu še veliko odgovorov na ključna vprašanja ni bilo, kljub vsemu danes po besedah Gantarja vemo več, pa čeprav ne vsega. Zato danes lahko postopamo drugače. »Zdaj skušamo na eni strani vzdrževati zdravstveni sistem, ki bo na voljo vsem, ki ga bodo potrebovali, na drugi strani pa zagotavljati zadostno število postelj za covid bolnike,« je poudaril. Prava pot je po njegovem mnenju sproti zagotavljati dovolj postelj za obolele s koronavirusom, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.Gantar meni, da bi se moral vsak obnašati, kot da je okužen, saj sledenje kontaktom ni več mogoče. Znova je pozval k uporabi aplikacije #Ostani zdrav. Spomnil je, da zbolevajo tudi številni mlajši, saj je bilo v torek v bolnišnicah tudi pet otrok. Dodal je še, da se nekateri ljudje še vedno ne držijo navodil in priporočil. »Če samo en odstotek ne spoštuje navodil, je tu več kot 1000 ljudi, ki lahko virus širi okoli,« opozarja minister.Minister še vedno meni, da so bili vsi sprejeti ukrepi ustrezni.Na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo popolno zaprtje države, Gantar odgovarja: »Jaz sem tisti, ki je dogovoren, da bo zdravstveni sistem deloval. Da je potreben lockdown, je predvsem moje mnenje. V kolikor ne bi epidemije obvladali, trenutno številke naraščajo, nam verjetno drugega ne bo preostalo.«Gantar je po nedeljski razglasitvi epidemije in novosprejetih ukrepih v začetku tedna dopoldne presenetil z izjavo, da bi uvedel popolno ustavitev javnega življenja . S predlogom pa se mora strinjati vlada.Z današnjim dnem ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa začenjajo veljati še v dveh statističnih regijah, Goriški in Primorsko-notranjski. Tudi tam je obvezno nošenje maske zunaj, zaprti so gostinski lokali. Vlada je dodatno omejila športna tekmovanja in dejavnosti ter omilila ukrep za frizerske salone v rdečih regijah