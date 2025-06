Zaradi Zale mu grozijo s smrtjo! »Sprašujem se koliko groženj bi dobil, če bi bil moj gost Janša?« (VIDEO)

Bloger, youtuber, pisatelj in podjetnik Tomaž Gorec, ki je lastnik oziroma solastnik treh uspešnih podjetij, je dobil resno grožnjo s smrtjo. Razlog pa pogovor z znano članico podmladka SDS Zalo Klopčič. Tako je razkril: »Zala, da ti najprej povem, za kaj gre. Jaz sem objavil en video od tebe, ko si imela podkast in potem je nekaj komentiral, potem sem jaz nazaj, no in potem dobim telefonski klic in me nekdo vpraša, če sem Tomaž Gorec, sem rekel, sem prav ta, te bom ubov, ali nekaj tako. In potem je še dodal, da zdaj bom mogel zmeraj paziti, kdo mi bo za hrbtom prišel. Nisem vedel, za kaj gre, no, potem je pa človek prekinil.«

Pravi, da je grožnjo s smrtjo verjetno dobil zaradi tega, ker ta oseba ne mara stranke SDS in Janeza Janše. »Sprašujem se, koliko groženj bi dobil, če bi bil moj gost v podkastu Janez Janša,«, pravi Gorec. Je pa dodal, da zadeve policiji ni prijavil.