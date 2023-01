Spraševali smo vas, ali ste že švignili na Hrvaško po uvedbi evra. Odgovori so nas presenetili

Z novim letom je Hrvaška vstopila v schengensko območje, hkrati pa je uvedla tudi valuto evro namesto dozdajšnje kune. Da so imeli ob tem nekoliko težav, smo pisali tukaj. Kot pričakovano, saj se je to zgodilo v vseh drugih državah, ki so evro uvedle do zdaj, so se pri sosedih dvignile tudi cene. Katero povišanje je najbolj razbesnelo sosede, si lahko preberete v prispevku Hrvati besni po uvedbi evra: za toliko višja cena kave in rogljička, to je nesramno!

V naši anketi pa smo vas spraševali, ali ste že izkoristili hrvaški evro in Hrvaško v šengnu, se pravi brez meja s Slovenijo. Skupaj smo prejeli skoraj šest tisoč odgovorov. Največ vas na Hrvaškem po novem letu še ni bilo - skoraj 3000 med izpolnjevalci ankete, se pa veselite, da na mejah ne bo več zastopjev in ne bo treba več menjati valute. Slabih tristo glasov manj pa je dobil odgovor, ki nas je nekoliko presenetil. Veliko vas je namreč odgovorilo, da na Hrvaško ne boste šli in da tudi prej tja niste zahajali. Hrvaška je tradicionalno najbolj priljubljena destinacija Slovencev za poletne počitnice, veliko pa jih ima pri naših južnih sosedih tudi svoje nepremičnine. Podrobne rezultate ankete si oglejte na spodnji fotografiji.