Spoznala sta se na vlaku, sedaj slavila biserno poroko (FOTO)

Pred dnevi sta biserno obletnico poroke praznovala Jolanda in Štefan Vereš iz Lenarta. K oltarju sta s pričama – to sta bila tudi pred 60 leti, ko sta prvič dahnila usodni da, in pred desetimi leti na zlati poroki Štefanova brata Ludvik in Martin – pristopila v cerkvi sv. Lenarta, kamor so ju skupaj s svati ponosno pospremili njuni trije otroci, hčerki Vida in Vesna ter sin Silvo z družinami.

Civilni obred je opravil župan občine Lenart Janez Kramberger, cerkvenega pa farni župnik Marjan Pučko. Jolanda in Štefan sta se spoznala na vlaku, ko je on odhajal na služenje vojaškega roka v Zagreb, ona pa v službo v Ljubljano. Njena življenjska pot se je začela 18. oktobra 1942 v Radmožancih v občini Lendava, Štefan pa se je rodil 22. septembra 1940 v Ivancih v občini Moravske Toplice, večno zvestobo pa sta si obljubila 11. maja 1963 v Murski Soboti. Po poroki sta stanovala v Mariboru, nato pa v Lenartu zgradila hišo. Do upokojitve sta bila oba zaposlena v Mariboru, Štefan v tovarni železniških vozil Boris Kidrič in Jolanda v tovarni Svila.

Zgled mlajšim

Zakoncema Vereš sta skupna ljubezen in spoštovanje do sočloveka, prijateljev in narave. Dokler jima je zdravje služilo, sta rada gobarila in bila dejavna v družbi, zlasti v društvu upokojencev, z ljubeznijo, ki jo negujeta že častitljivih 60 let, pa sta zgled vsem mlajšim generacijam.

Jolanda in Štefan sta v pisan mozaik življenja dodala svoj kamenček. Naj bo trajen in trden, kot je vajina ljubezen, ki je zmogla premagati vse ovire in ostala čista in neminljiva, so jima voščili zbrani. Zakoncema je v veliko veselje, ko se zbere vsa družina s kopico vnukov in vnukinj, saj si imajo vedno veliko povedati. Uživata v naravi, v veselje jima je delo na vrtu.