Spoznajte zgodbo uspešnega slovenskega podjetja

Za številne podjetnike uvrstitev med največje igralce v svoji panogi pomeni doseg najvišjega zadanega cilja in s tem konec iskanja novih poti ter izzivov. A to bi težko rekli za podjetje Monsun d. o. o. iz Gorenjske. Čeprav danes velja za enega največjih distributerjev svežih, zamrznjenih in konzerviranih prehrambnih izdelkov v Sloveniji, se zgodba o njihovem uspehu tu ne konča. To srednje veliko podjetje uspešno krmari med novostmi na vseh področjih in skupaj z zaupanja vrednim bančnim partnerjem, Gorenjsko banko, ki se prilagaja njihovim dolgoročnim potrebam, orje ledino na domačih in tujih trgih.

