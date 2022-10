Spoznajte slovenske zgodbe o uspehu

SID banka je razvojna in izvozna banka, ki s svojimi finančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbuja konkurenčnost gospodarstva, pomaga k odpiranju novih delovnih mest, boljšim poslovnim uspehom podjetij ter skrbi za zeleni in trajnostni razvoj Slovenije. V 30 letih delovanja so svoje naloge uspešno opravljali ter s tem prispevali k razvoju in napredku slovenskega gospodarstva.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je SID banka