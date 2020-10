Spoznajte naše kraje: Izpod slapov na krape, ki niso ribe

Trumpa z letalom prepeljali v bolnišnico, poglejte, kako bled je bil (VIDEO)

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so manj kot 24 ur po tistem, ko je sporočil, da sta s soprogo Melanio okužena z novim koronavirusom, prepeljali na zdravljenje v vojaško bolnišnico Walterja Reeda v Washingtonu, poročajo ameriški mediji. Pred tem so zdravniki Bele hiše povedali, da ima predsednik blage simptome bolezni in da je nekoliko utrujen. V Beli hiši so poudarili, da je