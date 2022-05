Spoznajte majhno slovensko šolo z velikimi astronomi

Le 229 učencev nabira znanje v OŠ Ljubno ob Savinji, ki se vključujejo tudi v številne interesne dejavnosti s kulturnega, športnega, tehničnega in še kakšnega področja.

Mentorica Marija Ermenc

»Naši učenci so poskrbeli, da se Okonina, eden najmanjših krajev v Sloveniji, ponaša z največ odličnimi mladimi astronomi. V zadnjih letih namreč na državnih tekmovanjih naši učenci osvajajo najvišja priznanja iz astronomije,« pravi učiteljica in mentorica mladih in uspešnih astronomov Marija Ermenc.

Motivacija in trdo delo

»Januarja je naša nekdanja učenka Mojca Grudnik, prav tako iz Okonine, enkrat srebrna in dvakrat zlata na tekmovanju iz astronomije, prek računalniško vodenega teleskopa v Čilu posnela pot Webbovega teleskopa, ki je bil decembra izstreljen v vesolje. Pridružili pa so se ji še trije zlati in dva srebrna tekmovalca, tudi iz Okonine, ki so nekaj let mlajši, a nič manj navdušeni nad astronomijo,« pravi Ermenčeva.

Kot dodaja, se učitelji trudijo učence navdušiti za vse mogoče interesne dejavnosti in tekmovanja. Tudi tista, ki se ne nanašajo zgolj na znanje iz snovi kakšnega klasičnega šolskega predmeta. In mentorica enega takšnih zanimivih tekmovalnih področij je tudi Ermenčeva, profesorica tehnike in gospodinjstva, ki po dodatnem izobraževanju zdaj na OŠ Ljubno ob Savinji poučuje tudi fiziko. Prav slednja ji je še posebno prirasla k srcu.

V njeni več kot 25-letni karieri ji je kot mentorici uspelo učence popeljati do številnih najvidnejših uspehov v državi na področju prometa, mladih tehnikov, modnega oblikovanja, logike, turizma, kuharskih tekmovanj ter v zadnjih letih tudi na področju fizike in astronomije. Tudi letos so bili njeni učenci izredno uspešni na državnem tekmovanju iz astronomije, saj so osvojili kar pet srebrnih in tri zlata priznanja. Srebrni so bili šestošolka Nastja Ermenc, sedmošolec Jaka Govek ter osmošolci Meta Grudnik, Bor Grofelnik in Manca Podkrižnik. Mimogrede, Grofelnik in Podkrižnikova sta zlato priznanje osvojila tudi že lani. Zlato priznanje je med osmošolci osvojila tudi Lara Jurjevec, med sedmošolci pa Luc Grudnik in Rok Jurjevec.

»Učenci so med pripravami na tekmovanje usvojili ogromno znanja in razširili svoja obzorja globoko v vesolje,« pove Ermenčeva, ki kar ne more verjeti, da se da učence tako zelo navdušiti nad nečim, kar je marsikomu popolnoma tuje in zahteva znanje fizike, matematike, logike in izredno dobre prostorske predstave.

Do Zoisove štipendije

Predvsem pa je vesela, da se nad astronomijo navdušuje čedalje več učencev in da priznanja osvajajo tudi takšni, ki jih niso uvrščali med nadarjene. A so dokaz, da se da z ustrezno motivacijo, vztrajnostjo in trdim delom narediti veliko. Da bi dobili čim boljšo predstavo o dogajanju v vesolju in našem Osončju, pa je mentorica skupaj z učenci izdelala tudi številne pripomočke, s katerimi si pomagajo pri posameznih razlagah o zakonitostih vesolja.

»V zadnjih letih sem že večkrat razmišljala tudi o menjavi službe, sploh če bi se mi na kakšni šoli ponudila možnost, da bi v glavnem poučevala fiziko,« priznava Ermenčeva, ki pa se zaveda tudi prednosti lokalnega okolja.

Številnim učencem so priznanja pomagala tudi do Zoisove štipendije. Da je vesel vseh uspehov, ki jih dosegajo učenci njihove šole, poudarja tudi ravnatelj Samo Kramer: »Vsakega uspeha smo izredno veseli in učence tudi vedno pohvalimo. Tako v okrožnicah kot na roditeljskih sestankih. A je prav, da zanje izvedo tudi zunaj lokalnih okvirov.«

Kramer omeni še partnerski projekt, v katerem je sodelovala tudi OŠ Ljubno in s katerim so razvili prvo pametno podeželsko učilnico v Sloveniji s pilotnim razvojem sodobnega izobraževalnega programa o turizmu in varstvu okolja ter ohranjanju narave. »S tem smo postali tudi ambasadorji, kar je pomemben premik na področju samih metod dela in pouka v prihodnosti, saj v tem projektu ne gre za klasično sedenje pri pouku.«