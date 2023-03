Spoznajo se tudi na salamo, ne le na vino (FOTO)

Slovenski vinski vitezi s severovzhoda Slovenije imajo veliko dela s svetovanjem pri kletarjenju, kulturi pitja itd. Ob tem seveda ne manjka družabnih dogodkov, nedavno so tako izvedli še 8. Jožefovo viteško salamijado in še enkrat potrdili, da promocija vina ni njihovo edino poslanstvo. Na srečanju pri članu Ludviku Cuku, v Hiši vina Cuk v Lendavskih goricah, so izbirali najboljšo domačo suho mesnino, še prej pa so vitezi obiskali grobova preminulih kolegov, Štefana Drakušiča v Lakošu in Jožeta Hajdinjaka v Lendavi. Prav Hajdinjak je bil leta 2016 pobudnik salamijade.

Največ točk gostitelju

Med prijetnim srečanjem so okušali Cukova vrhunska vina in penine ter kulinarične dobrote, za katere je poskrbela Eva Cuk Somi, na 8. Jožefovi viteški salamijadi pa je 12 članov reda ocenilo 14 izdelkov. Konzul reda Štefan Pavlinjek je pojasnil, da je viteška dolžnost tudi svetovanje, katero vino se ujema s ponujeno hrano; da bi lahko ocenjevali tudi salame, pa so sklenili pred osmimi leti, ne nazadnje pozimi na njihovem območju številni navdušenci izdelujejo suhe mesnine, tako rekoč vsi člani viteškega reda, ki so svoje izdelke predstavili tudi letos. Vse salame so bile izjemno okusne, so sklenili ocenjevalci, ki so točkovali prerez, torej sestavo, barvo, teksturo in vsebino, vonj, videz in seveda okus.

Najbolje se je odrezala kar salama gostitelja Ludvika Cuka, drugi je bil konzul Pavlinjek, sicer podjetnik iz Černelavcev pri Murski Soboti, tretje mesto pa je osvojila vitezinja Simona Potočnik, ravnateljica Biotehnične šole Rakičan. Tokrat so se nekoliko slabše odrezale salame z desnega brega reke Mure, iz Prlekije in Slovenskih goric, a so vseeno vsi udeleženci prejeli privlačne praktične nagrade, za katere so vitezi tudi sami poskrbeli.

Na prvi salamijadi, leta 2016, sta slavila Irena in Štefan Pavlinjek (Aženski Vrh, Polana), leta 2017 Jože Puhan (Bogojina), 2018. Mateja Štabuc Šumak (Ljutomer), 2019 Katja Klobasa (Okoslavci), 2020. Marjan Kramberger (Sveta Ana), leta 2021 in 2022 pa Damijan Breznik (Komarnica, Cerkvenjak).