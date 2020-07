Spotify v Sloveniji: takšne so naročnine na storitev

Storitev za pretakanje avdio vsebin Spotify je od danes na voljo tudi v Sloveniji. Uporabljate jo lahko brezplačno ali z naročnino, kar uporabniku omogoča poslušanje glasbe brez prekinitev.



Ustvarjalci pišejo, da bo v Sloveniji Spotify omogočil najboljšo izkušnjo poslušanja domače in mednarodne glasbe – več kot 50 milijonov skladb in milijon podkastov. Njihove storitve uporablja 286 milijonov poslušalcev, naročnikov pa je slaba polovica.



Slovenski uporabniki, ki menijo, da je za njih bolj primerna plačljiva različica, bodo zanj odšteli 5,99 evra mesečno. Družinski paket stane 9,99 evra, in sicer za do šest družinskih članov, ki prebivajo pod isto streho, za parčke pa je Spotify Premium Duo, ki stane 7,99 evra: »Vključuje Duo Mix, seznam predvajanja, ki se samodejno obnavlja in vključuje glasbo, v kateri boste vi in vam najdražja oseba uživali skupaj.« Posebej so oblikovali tudi paket za študente, in sicer jih bo stal 2,99 evra.



Spotify je hkrati kot v Slovenijo vstopil še na dvanajst drugih trgov: v Moldavijo, Kazahstan, Belorusijo, Rusijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, na Hrvaško, Kosovo, v Črno goro, Srbijo, Ukrajino in Severno Makedonijo.