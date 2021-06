Športno druženje z dobrodelno noto

Dres Jana Mlakarja so z žrebom podarili enemu izmed donatorjev, ki so prispevali znesek za pomoč socialno ogroženim otrokom.

Otroke so obdarili z majicami kluba Brinje. FOTO: Barbara Pance

V športnem parku Brinje v Grosupljem so se v treh koncih tedna, ki so se kopali v obilju sonca, mladi nogometaši, stari med osmimi in 11 leti, pomerili z vrstniki iz vse Slovenije. Na vseslovenskem turnirju Grosuplje open, ki mu je tradicionalni mednarodni predznak vzela korona, je zelenice teptalo več sto otrok, ki so jih z glasnim navijanjem bodrili starši. Mali nogometaši so se borili kot levi, po napornem tekmovanju pa so se okrepčali z makaroni in sladoledom, staršem pa so predstavniki domačih selekcij postregli z odojkom, jagenjčkom, balkanskimi dobrotami in prav za brinjski klub zvarjenim pivom 3. polčas pivovarne Kajtimar. Pohval organizacije in zagnanosti staršev mladih fuzbalerjev ni manjkalo.Na enem izmed turnirjev je trening opravil tudi sveži slovenski reprezentantki je ravno v začetku junija debitiral za slovensko člansko nogometno reprezentanco. Ob tej priložnosti je poklonil svoj podpisani reprezentančni dres, tega so ga z žrebom podarili enemu izmed donatorjev, ki so prispevali znesek za pomoč socialno ogroženim otrokom.S tekmovalnimi dnevi je sovpadel še zaključek nogometne šole v Brinju, ko so se po dolgem času z ekipo trenerjev spet lahko družili otroci in njihovi starši. Vsaka od nogometnih selekcij je oblikovala moštvo očkov, ki so, kot so ugotavljali otroci, dobro zastopali barve njihove skupine. V napeti borbi so na koncu slavili očetje osemletnikov, ki so končali le z enim zvitim gležnjem.