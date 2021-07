Športniki vihteli krampe in lopate

Mia Krampl v akciji

V Prvi osebni zavarovalnici bodo še naprej spodbujali aktivacijo vsakega posameznika danes – za skupni lepši jutri.

Slovenija je prepredena s planinskimi potmi. Te je treba ves čas vzdrževati, saj le dobro oskrbovane zagotavljajo varen korak. Tudi člani slovenske reprezentance v športnem plezanju so na pobudo generalnega sponzorja, Prve osebne zavarovalnice, združili moči z zaposlenimi pri Prvi ter predstavniki Planinske zveze Slovenije in PD Dovje-Mojstrana ter pred začetkom glavne poletne sezone pomagali čistiti planinske poti v dolini Vrata. Športni plezalci vedo, da je pogost stik z naravo za dobro počutje izjemno pomemben. Narava jim je namreč čedalje bolj pomemben partner za treninge, saj se ti, sploh v zadnjem obdobju, pogosto izvajajo na naravnih plezalnih stenah.V Prvi osebni zavarovalnici, ki je od leta 2018 generalni sponzor slovenske reprezentance v športnem plezanju, podpirajo zdrav in odgovoren način življenja do sebe, družbe in do okolja. Pred Slovenskim planinskim muzejem je povezovanje mladih športnih plezalcev in več kot 80 zaposlenih iz Prve osebne zavarovalnice z veseljem podprl tudi, podžupan Kranjske Gore: »Mojstrančani imamo kar 21 olimpijcev, zato smo izjemno ponosni, da je zavarovalnica našla del sponzorske pogače za to, da vlaga v razvoj mladih športnikov in v športno plezanje. Zadnja štiri leta skupaj s partnerji vodimo projekt umirjanja prometa v dolino Vrata, glavni namen tega pa je zadržati čim več vozil zunaj doline in omogočiti dostop v dolino z javnim, ekološkim prevozom.«Letošnja zima je pustila za sabo veliko poškodovanih poti, nasutega materiala, podrtih dreves ... Le očiščene planinske poti so lahko varne za planince. Da pa besede o družbeni odgovornosti ne izzvenijo v prazno, so v Prvi s svojim zgledom želeli pokazati, da so angažirani člani skupnosti., predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice, poudarja: »Okolje okoli nas se spreminja in prav je, da smo pozorni na spremembe. Naše poslanstvo namreč ni samo ponuditi dodatno zaščito in varnost našim odjemalcem, ampak skrbeti za širše dobro. Čiščenje poti v dolini Vrat je bil dan, ko smo pomagali ustvarjati spremembe, pomagali skrbeti za bolj zeleno okolje ter s tem vsaj malce obrnili naš jutrišnji svet na bolje. Gozdovi in planine so naš ponos in naše bogastvo, in če jih znamo ceniti, pomembno vplivajo na kakovost našega življenja. Skrb zanje pri nas štejemo za pomembno naložbo v prihodnost, zato se mi zdi pomembno, da smo svoje zaposlene povezali s plezalci, ki najbolje simbolizirajo sožitje z vrhovi in so predvsem mladim odličen zgled zdravega duha v zdravem telesu.«