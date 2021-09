Športni dan za krepitev vrednot

Številni dogodki so potekali po vsej državi, osrednja prireditev pa je bila na Bledu.

Šport povezuje.

Že 15-leto zapored se je v prestolnici odvil prav poseben dan. Na športnih igrah in fair-play turnirjih so se pomerili otroci s posebnimi potrebami in tisti z značilnim razvojem. Poudarjene so bile vrednote vključenosti vseh, ne glede na njihove potrebe. Z igro, spoštovanjem in prijateljstvom so krepili medsebojne vezi, obenem pa spodbujali zdrav način življenja, pri čemer igra šport pomembno vlogo.»Šport in igra ustvarjata prostor, kjer se otroci povezujejo in kjer se krepijo vrednote srčnosti, odprtosti, sodelovanja in strpnosti. Vse so za današnjo družbo še kako pomembne. Prek vključujočega športa se vsi skupaj učimo, rastemo in krepimo zavedanje, da je vsak od nas pomemben in poseben in da bogatimo drug drugega,« je pojasnilaiz Društva za kulturo inkluzije, ki vsako leto organizira dogodek s Centrom Janeza Levca Ljubljana in Športno zvezo Ljubljana.Vsi skupaj si na različne načine prizadevajo ustvarjati razmere za bolj odprto, strpno družbo, tudi prek igre in športa, in to prav na dan, ko smo zaznamovali slovenski dan športa, spomin na 23. september 2000, ko so prvi zlati medalji za samostojno Slovenijo na igrah v Sydneyju osvojili veslaški dvojni dvojecinter strelecz malokalibrsko puško v trojnem položaju.